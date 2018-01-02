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Yüz binlerce işçi yıllardır bu anı bekliyordu… Başladı!

Kadroya geçmek isteyen işçiler, gerekli evrakları ve doldurdukları formları ilgili birimlere sunarak müracaatlarını yapmaya başladı.

02 Ocak 2018 Salı 13:35
Yüz binlerce işçi yıllardır bu anı bekliyordu… Başladı!

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde de işçiler evraklarını ilgili personele teslim etti. Başvurusunu tamamlayan temizlik işçisi Veysel Özgeç, kadroya  alınacakları için mutlu olduğunu söyledi.

Çevresindeki herkesin kadro heyecanı yaşadığını belirten Özgeç,  "Taşeron işçilerin kadroya alınacak olması ailemdeki en küçük kardeşimi,  akrabaları mı bile mutlu etti. Allah devletimize zeval vermesin. Kadro  başvurularımızı yaptık, inşallah imzamızı atacağız bugün. 2,5 yıldır taşeron  olarak çalışıyordum. 10-15 yıldır çalışan ağabeylerimiz de var. Ben onlar adına  da seviniyorum. Durumu olmayan insanlar da var aramızda, inşallah onlar için de  hepimiz için de iyi olacak." dedi.

Temizlik işçisi Mehmet Kıran da 2,5 yıldır aynı şirkette taşeron  olarak çalıştığını, kadroya alınan taşeronların mağduriyetlerinin ortadan  kalkacağına inandığını dile getirdi.

Teşoran işçilerin kadroya alınmasının, çalışmadaki verimi  arttıracağını vurgulayan Kıran, "Taşeron bizim belimizi bükmüştü zaten. Kadroya  geçmek çok güzel bir şey, inşallah hayırlı olur. Devletimizden bu konuda bizleri  düşündükleri için Allah razı olsun. Bizim elimizden tuttukları için Allah razı  olsun. İnşallah bu verim daha da artacak. Arkadaşlarımızın morali yükseldi,  herkesin morali iyi. Devletimiz de bunun karşılığını alacak inşallah, pişman  olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Temizlik işçisi İlhan Yardibi de "İnanın çok güzel bir duygu. Cenab-ı  Allah devletimizden, halkımızdan razı olsun. 5-6 yıldır taşeron olarak  çalışıyordum. Bu durum bizi etkiliyordu. İnsanı yoruyordu, yıpratıyordu, çok  baskı altındaydık. Allah devletimizden razı olsun ki bu güzel günleri bize  gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

"MÜRACAAT EDEN TÜM İŞÇİ KARDEŞLERİMİZİN MÜRACAATLARINI ALIYORUZ"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, başvuruların  alındığı birime gelerek işçilerle sohbet etti. Masa başına oturarak temsili  olarak birkaç işçinin başvurusunu alan Usta, müracaatlarını yapan işçilere  'hayırlı olsun' temennisinde bulundu.

Belediye Başkanı Usta, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları  söyledi:

"Şu anda bünyemizde nitelikli olmayan ya da verimli olmayan  arkadaşlarla mümkün mertebe çalışmıyoruz. Ama bunların içinde zorunlu olarak yasa  gereği devam ettiremeyeceğimiz arkadaşlar da var ki onlar yasada mevzuat gereği  kamu ile mahkemelik olanlar, başka kurumdan emekli olmuş ya da sosyal destek  alanlar bu yasa kapsamından istifade edemiyor. Onun haricindeki müracaat eden  arkadaşlarımızın tamamının biz devam etmesini arzu ederiz ama ufak tefek  aksaklıklar ya da bir takım gerekçelerle çalışılmayacak durumda olanlar varsa  onlar zamanla belli olacak. Biz yine müracaat eden tüm işçi kardeşlerimizin  müracaatlarını alıyoruz."

Birçok işçinin yapılacak yazılı sınavla ilgili aklında soru işareti  bulunduğuna dikkati çeken Usta, yazılı sınavın üniversite sınavı gibi  olmayacağını, formalite niteliğinde olacağını kaydetti.

"3-5 yıl, 10 yıl çalışılmış bir kardeşimizle sadece bu yasal  düzenlemeden dolayı çalışmama durumunun çok fazla olmayacağını zannediyorum.  Çünkü kurumlar da zaten bunların çalışmasını arzu edecektir. Sonuçta işini seven,  işinde verimli olan, çalışmak isteyen ve tecrübeli arkadaşlara ihtiyaç  duyulacaktı. Bunlar da bunların içinden olacaktı doğal olarak." diyen Usta,  çalışmak isteyenlerle yola devam etmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Bu arada, 10 gün sürecek başvurular 11 Ocak'ta sona erecek. Başvurunun  ardından süreç, "tespit komisyonu incelemesi ve hak sahiplerinin ilanı", "ilana  itirazlar", "itirazların incelenmesi ve kesin listenin ilanı", "sınavın  gerçekleştirilmesi", "sınav kuruluna itiraz", "itiraz incelemesi ve kesin  listenin ilanı" şeklinde devam edecek. Hak sahipleri, 2 Nisan'a kadar topluca  işçi kadrolarına geçirilecek.

 

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 13:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • HayatiHayati17 sa önce
    Kitlerdeki taseronlarin hali nolucak
  • CEM ALBAYKANCEM ALBAYKAN18 sa önce
    KPSS DE YILLARCA YOLSUZLUK YAP, SORULARI ÇALDIR, HAKLARI GASBEDİLMESİNE GÖZ YUM. BELEDİYEYE YANDAŞLARI DOLDUR, KAMUYA SÖZLEŞMELİ PERSONELİ YANDAŞ SEÇ...ATANAMAYAN ÖĞRETMEN, FİZİK MEZUNUNU POLİSLİK YAP, BEKÇİLİK YAPTIR... ADALET Mİ BU , HAK BU MU? HİÇ BİR SİYASİYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM
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