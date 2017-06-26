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Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! 1 Temmuz’da başlıyor…

Türkiye genelindeki 45 yaş altındaki 100-250 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz`dan itibaren otomatik tasarruf sistemine dahil olacak. Bu kapsamda yaklaşık 1,5 milyon çalışanın sisteme katılması bekleniyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 12:35
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor! 1 Temmuz’da başlıyor…

Türkiye genelinde 45 yaş altındaki 100-250 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Temmuz'dan itibaren otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) katılacak.

Ülke genelinde tasarrufların  artırılması amacıyla 1 Ocak'ta başlayan sisteme 45 yaş altındaki çalışanların  kademeli olarak katılımı devam ederken, bu kapsamda önümüzdeki ay özel sektörden  yaklaşık 1,5 milyon çalışan sisteme dahil olması bekleniyor.

BES'e otomatik katılım kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı  olan özel sektör 1 Ocak 'ta memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile  250-1000 çalışanı bulunan özel sektör, 1 Nisan 2017'de sisteme girerken, 100- 250  çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz itibarıyla sisteme katılım sağlayacak.

Özel sektörden yeni katılım sağlayacak çalışanlardan da prime esas  kazancın yüzde 3’üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.

Çalışanlar tarafından ödenen katkı paylarına, BES ile aynı koşullara  tabi olarak yüzde 25 teşvik verilecek. 2 aylık cayma süresi sonrasında sistemde  devam eden çalışanlara da ek olarak bin lira tutarında devlet katkısı sağlanacak.

Ayrıca emeklilik halinde hesabındaki birikimi yıllık gelir  sigortasıyla almayı tercih eden çalışana, birikiminin yüzde 5’i kadar ilave  devlet katkısı teşviki verilecek.

Öte yandan mahalli idareler ve KİT'ler ile 50-100 çalışanı olan özel  sektör 1 Ocak 2018'de, 10-50 çalışanı olan özel sektör 1 Temmuz 2018'de,  5-10  çalışanı olan özel sektör ise 1 Ocak 2019’dan itibaren BES'li olacak.

SİSTEMDE 2,6 MİLYON ÇALIŞAN BULUNUYOR

Otomatik BES kapsamında 14 Haziran itibarıyla 1,1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere toplam 2 milyon 595 bin 297 çalışan bulunuyor.

Sistemde mevcut toplam fon tutarı 508 milyon 451 bin 812 lirayı  bulurken, bu tutarın yüzde 60’ına denk gelen 303 milyon 844 bin 861 liralık kısmı faiz içermeyen fonlarda, yüzde 40’ına denk gelen 204 milyon 606 bin 951  liralık tutar ise faiz içeren fonlarda değerlendiriliyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 12:35
  1. otomatik bes
  2. bireysel emeklilik
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