Yüz binler niçin Mescid-i Aksa'yı ziyarete gitmesin?

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs Vakıfları Toplantısı'nda yaptığı konuşmasından kısa bir kesit...
24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:54
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Mescid-i Aksa
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