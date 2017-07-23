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Yuvasından düşüp yaralanan leylek koruma altına alındı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yuvasından düşüp yaralanan yavru leylek koruma altına alındı.

23 Temmuz 2017 Pazar 18:41
Yuvasından düşüp yaralanan leylek koruma altına alındı

Lüleburgaz ilçesine bağlı Ovacık köyünde Hüseyin Şifal’ın ihbarı üzerine yuvasından düşüp bacağı sakatlanan yavru leylek için Kırklareli Orman Su İşleri Müdürlüğü tarafından hemen resmi araç tahsis edildi. Köye gelen Kırklareli Orman Su İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yaralı yavru leyleği Hüseyin Şifal’dan teslim alıp İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürdü. Yaralı leyleğin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 18:41
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  2. İstanbul Üniversitesi
  3. Kırklareli
  4. Ovacık
  5. Lüleburgaz
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