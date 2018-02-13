Yuvası dağılan çocuklar suça karışıyor

Son 10 yılda 1.2 milyon boşanma davasının sonuçlandığı ülkemizde, bu hazin durumdan en çok çocuklar etkileniyor. Evrensel çaptaki araştırmalar, suça karışan çocukların büyük çoğunluğunun boşanmış ailelerden gelen bireyler olduğunu ortaya koyuyor. Aile içinde yaşanan problemleri çözmek yerine babayı yuvadan uzaklaştıran 6284 sayılı kanun gibi yanlış hukuki uygulamalar, AB’ye uyum müktesebatı gibi zırvalar ve ahlaksız dizi filmlerin toplumda oluşturduğu hasar neticesinde gerçekleşen ayrılıkların yıkıcı sonuçlarını gün yüzüne çıkaran veriler, üniversitelerde bilimsel akademik çalışmalara tez konusu olmuş durumda.

BABADAN KOPARILAN ÇOCUKLARIN SABIKASI KABARIK

Suçlu çocuklar üzerinde yapılan araştırma sonuçları, Dr. Veysel Kunt’un, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Antropoloji Ana Bilim Dalı’nda “Suç ve Çocuk” isimli yüksek lisans tezinde yer alıyor. Tezdeki “Parçalanmış Aile” başlığı altında yayınlanan veriler, çocukluğunu boşanmış ailelerde geçiren bireylerin suç işlemeye daha kolay yönlendiğini tesciliyor. Kunt’un Suç ve Çocuk tezinde yer verilen bir araştırma sonucuna göre; 316 suçlu çocuk üzerinden yapılan tetkikte, suça karışan çocukların yüzde 98’inin babadan, yüzde 17’sinin anneden uzak şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Söz konusu araştırma, babaların en ufak bir şikayette dahi savunması alınmaksızın yuvasından uzaklaştırılmasını öngören 6284 sayılı kanunun yanlışlığını ortaya koyuyor. Akademik tezdeki bir diğer araştırma da bu vahim durumu tescilliyor. 500 suçlu ve 500 suçsuz çocuk üzerinde yapılan araştırmaya göre, parçalanmış ailede yetişenlerin yüzde 60,6’sı suça karışıyor. Suça karışmayan çocuk oranı yüzde 34,2’de kalıyor. Aynı araştırma; üvey anne-baba, koruyucu aile ya da akraba yanında yetiştirilen çocukların suça karışma oranının da endişe verici boyutlarda olduğunu gün yüzüne çıkarıyor. Araştırmaya göre üvey anne-baba, koruyucu aile veya akraba yanında yetiştirilen çocuklardan yüzde 46’sı suça karışıyor. Suça karışmayan çocuk oranı ise yalnızca yüzde 12.

ANA-BABA-ÇOCUK İLİŞKİSİ SUÇLU DAVRANIŞINI BELİRLER

Dr. Veysel Kunt’un “Suç ve Çocuk” başlıklı tezinde, bahse konu durum ile ilgili şu değerlendirmede bulunuluyor: “Bu sonuçlardan da anlaşılacağı gibi parçalanmış aileden gelen çocukların suç işlemeye daha kolay yönlendiği görülmektedir. Ana baba-çocuk ilişkileri çocuğun yeterli ya da yetersiz toplumsallaşmasında, dolayısıyla suçlu davranışının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynar. “

ÇOCUKLARI FELAKETE SÜRÜKLEYEN RAKAMLAR

3000 suçlu çocukla yapılan araştırmada boşanan ailelerin, çocuklarını felakete sürüklediğini yansıtıyor. Araştırmaya göre; suçlu çocukların yüzde 50,7’si dağılmış ailelerden geliyor. Suçsuz çocuklarda bu oran yüzde 26,7’de kalıyor.