Yuvadan düşen yavru serçenin inadı
Bilecik’te bir çınar ağacındaki yuvasından aşağı düşen yavru serçe itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekiplerin iki kere yuvasına koyduğu kuş tekrar aşağıya atlayınca son çare olarak Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.02 Ağustos 2017 Çarşamba 17:03
Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi minibüs durağı önündeki çınar ağacının bir dalında bulunan yuvasından aşağı düşen yavru serçe, çevrede bir börekçi dükkanındaki bayan tarafından bir kutuya konularak korumaya alındı. Aynı bayan durumu Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine ekipler kutunun içindeki tüylenmiş yavru serçeyi alarak itfaiyenin merdiveni yardımıyla yuvaya koydu. Ardından yavru kuş kendini yuvadan aşağı bıraktı. Bir itfaiye erinin yardımı ile merdivenin ucundaki sepette bekleyen diğer bir itfaiye erine ulaştırılan yavru kuş tekrar yuvaya konuldu. Bu sefer yuvada biraz vakit geçiren kuş tekrar yuvadan atlayınca, çareyi kuşu Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürmekte buldular. Kutuya konulan yavru kuş itfaiye ekiplerince götürülürken, çevredeki meraklı gözler olayı ilgiyle izlediler.