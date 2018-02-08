Yuva yıkan kanunun mimarı da CHP

Akit, yuva yıkan 6284 sayılı kanun gerçeğini gözler önüne sermeye devam ediyor. Yürürlüğe girdiği günden bu yana ailelerin dağılmasına ve kadınlara yönelik şiddet vakalarının artmasına neden olan 6284 sayılı kanunu teklif olarak TBMM’ye CHP’nin getirdiği ortaya çıktı. Eşini başka kadınlarla aldatma vakalarına adı karışmış olan CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi’nin ilk imza sahibi olarak Meclis’e taşıdığı kanun teklifine imza koyan diğer 9 vekilin de CHP’li olduğu tespit edildi. AK Parti iktidarı döneminde CHP’nin kanun çıkarma gücünü nereden aldığı ise merak konusu...



NEREDE MELANET ORADA CHP



Aile içinde en ufak tartışmada dahi babayı 6 ay yuvasından uzaklaştıran, bu uzaklaştırma sürecinde şiddet uygulandığına dair herhangi bir delile ihtiyaç duymayan, boşanmaları artıran, kadına şiddet vakalarını körükleyerek cinayet oranlarının 4’e katlanmasına neden olan 6284 sayılı kanunun TBMM gündemine 2011 yılında geldiği saptandı. Akit’in ulaştığı bilgilere göre; kadına şiddet bahanesiyle 25.07.2011 tarihinde Meclis’e taşınan kanun tamamen CHP’nin eseri. 6284 numaralı kanun teklifi, 24/2 Yasama Dönemi’nde, “Kadını Şiddetten Koruma Kanunu Teklifi” başlığıyla sunuldu.



HEPSİ CHP’Lİ



181 sıra sayılı kanun teklifinin ilk imza sahibi ise CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi. Eşini aldattığına ilişkin görüntülerle tanınan Akif Hamzaçebi ile birlikte 6284 sayılı kanun teklifine 9 CHP’li vekilin imza koyduğu görülüyor. PKK yanlısı çıkışlarıyla bilinen CHP’li Sezgin Tanrıkulu da imzacılar arasında yer alıyor. 6284’ün kanunlaşması için teklif veren ve tamamı CHP’lilerden oluşan diğer vekillerin isimleri ise şöyle: CHP Balıkesir Milletvekili Ayşe Nedret Akova, CHP İzmir Milletvekili Hülya Güven, CHP Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, CHP İstanbul Milletvekili Sedef Küçük, CHP Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz, CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek.



ERKEK EVDEN UZAKLAŞTIRILSIN!



CHP’nin ürünü olan 6284’ün kanun teklif metni hukuk skandallarıyla dolu. 10 CHP’li vekilin imzasını taşıyan ve kadına şiddet bahanesiyle gündeme getirilen kanun teklifi, şiddet olmasa da erkeğin evden uzaklaştırılsını, uzaklaştırma süresini tekrar uzatmanın kadının talebi olmadığı zamanda da hakimin keyfine bırakılmasını, kadının şikayetinde delil aranmaksızın beyanın kabul edilmesini ve yargılama olmadan erkeğin suçlu sayılmasını öngörüyor. 12 sayfalık teklif metninin 6’ıncı sayfasında yer alan önerilerde, “Şiddetin gerçekleşme olasılığının varlığı, (uzaklaştırma vb) tedbir kararlarının verilmesi için yeterlidir, gerçekleşmesi aranmaz.”, “Yargılamanın yazılı usulle yapılması ve duruşma açılması zorunlu değildir. Yazılı başvuru ve delil aranmaz.”, “Aile mahkemesi hakimi, bakmakta olduğu bir dava sırasında gerek görürse, istek beklemeden bu kanun uyarınca gerek gördüğü tedbirlere hükmedebilir” ifadeleri yer alıyor.



Evrensel hukuk kaidelerini ayaklar altına alan 2/38 esas numaralı, 25.07.2011 tarihli kanun teklifi, iktidarda CHP varmışçasına aynen kanunlaştı.

FARUK ARSLAN / İSTANBUL