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Yuto Nagatomo'nun performansı sevindirdi

Galatasaray'ın yeni transferi Nagatomo, Konyaspor maçında ortaya koyduğu performansla alkış topladı.

09 Şubat 2018 Cuma 10:25
Yuto Nagatomo'nun performansı sevindirdi

Galatasaray'a kiralık olarak gelen ve sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek olan Nagatomo, Dünya Kupası öncesi devamlı oynamak istediği için Galatasaray'ı seçmişti.

Nagatomo ayağının tozuyla çıktığı Sivasspor deplasmanında Bifouma karşısında etkisiz bir performans sergilemişti ancak Konyaspor maçı performansı ile taraftarından tam not aldı.

SÜREKLİ BİNDİRDİ

Savunmada ve hücumda dengeli bir performans sergileyen Nagatomo, Galatasaray'ın sol kanadını, sağ kanadına göre daha iyi savunmasını sağlarken hücumda da doğru zamanda yaptığı bindirmelerle etkili oldu.

Galatasaray'ın 2. golünde ölü noktaya yaptığı kavisli orta ile karambolün oluşmasını sağlayan Nagatomo, Gomis'in ilk golünün hazırlayıcısı olmuş oldu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:25
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