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Yusufçuklar, sincaplar ve yavru tilkiler objektiflere takıldı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığının artmasıyla doğada canlılık yaşandı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49
Yusufçuklar, sincaplar ve yavru tilkiler objektiflere takıldı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artmasıyla doğa çiçeklerle bezenirken yaban hayvanları da görülmeye başladı.

Kars'ta haftalarca süren yağışların ardından gündüz hava sıcaklığı 30 dereceleri buldu.

Sarıçam ormanları ve zengin florasıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Sarıkamış ilçesinde merkeze yakın yerlerde yavru tilkiler yaza "merhaba" derken, sincaplar da kuş sesleri eşliğinde daldan dala atlayarak sıcak havanın keyfini çıkardı.

Diğer yandan çayırlar, meralar çiçeklere büründü, yusufçuklar ve çeşitli böcekler çiçekleri mesken tuttu.

Çobanlar ise sıcaktan bunalan hayvanlarını küçük göletlerde serinletti.

Çoban Coşkun Karacan, AA muhabirine, aşırı sıcakların hayvanları olumsuz etkilediğini belirterek, "Hayvanlarımızı yaklaşık 14 saat güneşin altında meralarda otlatıyoruz. Aşırı sıcaklarda hayvanları rahatlatmanın tek yolu küçük göletlerimizde dinlendirmek oluyor. Suyun içerisinde belirli saatlerde serinletiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 14:49
  1. Sarıçam
  2. Kars
  3. Doğu Anadolu Bölgesi
  4. Sarıkamış
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