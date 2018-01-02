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'Yusuf Yazıcı'yı verseler bile almayız'

Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'in Yusuf Yazıcı için "bedava verseler almayız" sözleri sosyal medyayı salladı

02 Ocak 2018 Salı 19:51
'Yusuf Yazıcı'yı verseler bile almayız'

Çaykur Rizespor kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır düzenlediği basın toplantısında takımlarının mali durumu ve transferlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakır, “Trabzonspor ile geçen sezon sonu yaşananlardan ötürü ilişkilerimizi dondurmuşuz. Bize Yusuf Yazıcı’yı bile verseler bu konuda cevabımız olumsuz olacaktır” dedi.

Çaykur Rizespor kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, ve kulüp mali işler sorumlusu Ali Haydar Er, Mehmet Cengiz Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Çaykur Rizespor´un mali durumu ve transferler ele alındı.

“TRABZON VE RİZE KARDEŞ KENTTİR”

Trabzon ve Rize’nin komşu kent ve kardeş olduğunu belirten Çaykur Rizespor kulübü basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, “Ancak Trabzonspor ve Çaykur Rizespor olayını bundan ayrı ele almamız gerekiyor. Geçen yıl yaşanan olaylardan sonra iki kulüp arasındaki ilişkiler dondurulmuştur. Trabzonspor ile herhangi bir oyuncu için transfer görüşmesi yapmadık. Yeşil-Mavili taraftarlarımıza saygısızlık olarak görüleceği için bu kulüple transfer görüşmelerine sıcak bakmıyoruz. Taraftarımızın yaşadığı hayal kırıklığından sonra böyle bir olayı biz yönetim olarak gündeme dahi getirmek istemiyoruz. Bunu taraftarlarımıza bir saygısızlık olarak gördüğümüzden dolayı böyle bir düşüncemiz yoktur. Bize Yusuf Yazıcı’yı bile verseler bu konuda cevabımız olumsuz olacaktır. Çünkü taraftarımızın hayal kırıklığı hala çok sıcak ve bu konuda yönetim olarak onları üzecek bir durum içerisinde bulunmayacağımız konusunda gönülleri rahat olsunlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:51
  1. Çaykur Rizespor
  2. Trabzonspor
  3. Hasan Yavuz Bakır
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