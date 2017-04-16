Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli ortaya çıktı

Trabzonspor, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına giren 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Yazıcının bonservis bedelini belirledi.

Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli ortaya çıktı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:37

Trabzonspor’da sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren Yusuf Yazıcı, A takıma çıktığında 100 bin Euro olan değerini kısa süre içerisinde 1 milyon 250 bin Euro’ya kadar çıkardı.

Ancak bordo mavili yöneticiler, futbolcu değerlendirme siteleri tarafından belirlenen bu rakamı az buluyor. Sabah'ın haberine göre; Yönetim, Sevilla, Manchester United ve Dortmund tarafından takip edilen 20 yaşındaki genç futbolcu için teklif gelmesi durumunda, kapıyı 10 milyon Euro’dan açmayı planlıyor.

  • Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 5 gol attı, 9 da asist yapma başarısı gösterdi.
 
EtiketlerTrabzonManchester UnitedManchesterTrabzonsporSevillaSabahAvrupaDortmund
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?