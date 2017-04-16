Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli ortaya çıktı

Trabzonspor’da sezonun ikinci yarısında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken ve takımın vazgeçilmezleri arasına giren Yusuf Yazıcı, A takıma çıktığında 100 bin Euro olan değerini kısa süre içerisinde 1 milyon 250 bin Euro’ya kadar çıkardı.

Ancak bordo mavili yöneticiler, futbolcu değerlendirme siteleri tarafından belirlenen bu rakamı az buluyor. Sabah'ın haberine göre; Yönetim, Sevilla, Manchester United ve Dortmund tarafından takip edilen 20 yaşındaki genç futbolcu için teklif gelmesi durumunda, kapıyı 10 milyon Euro’dan açmayı planlıyor.