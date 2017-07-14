Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedeli 82 MilyonTL

Altınordu futbol fabrikasının son dönemdeki en önemli ürünlerinden olan Cengiz Ünder, Başakşehir’deki 1 sezonluk müthiş çıkışından sonra Roma’nın yolunu tuttu. Hem de Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedellerinden birini (13 milyon Euro-82 milyon TL) kazandırarak... Cengiz’in böyle bir rakamı da Avrupa’da oynama şansını da sonuna kadar hak ettiği kesin.



Ekici krizi ona yaradı



Tıpkı Cengiz gibi geçen sezona damga vuran oyunculardan biri de, Başakşehirli arkadaşına oranla çok az forma şansı bulan, hatta Ekici krizi olmasa bu fırsatı da yakalaması çor olan Yusuf Yazıcı’ydı. Dünya şampiyonu olan Erdoğdu Lisesi’nin takım kaptanlığını yaptığı dönemden bu yana onu tanıyanlar için genç futbolcunun bu performansı hiç sürpriz değildi ama yeni görenleri şaşkına çevirecek işler yaptı Trabzonspor’un son altyapı yeteneği.

3. bölgede her yerde



Geçen sezon ağırlıklı olarak 10 numara, merkez orta saha, sağ ve sol açık bölgelerinde 24 lig maçına çıkan Yusuf Yazıcı, bu etapta 6 gol attı, 8 asist yaptı. Aldığı 1792 dakikalık süreye oranla yaptığı bu iş onu önce milli takıma taşıdı sonra da Avrupa devlerinin listesine. İngiltere, Almanya ve İtalya’dan çok önemli takımlar birkaç kez izletti, asıl sınavı ise bu sezon verecek.



50. yılda yollanamaz



Trabzonspor Yönetimi 50. yıl öncesinde ne paha biçilirse biçilsin Yusuf’u kesinlikle gözden çıkarmayı düşünmüyor. Doğrusu da bu. Ancak genç oyuncu geçen sezonki formunu sürdürür ve hatta biraz da üzerine çıkarsa o zaman kulüp tarihinin en yüksek bonservis ücretiyle Avrupa’ya açılması hiç de rüya değil. Kulüp hedefleri, kadro yapısı gibi etkenlerle direkt olarak kıyaslamak doğru olmasa da genel verileri ve Yusuf Yazıcı’nın potansiyelini düşünürsek Trabzonspor pekala 20 milyon Euro’dan kapıyı açabilir.



Cengiz Ünder'in 2016-17 sezonu



Oynadığı maç: 43

Attığı gol: 9

Yaptığı asist: 7

Aldığı süre: 3292 dk.



Yusuf Yazıcı'nın 2016-17 sezonu



Oynadığı maç: 22

Attığı gol: 6

Yaptığı asist: 10

Aldığı süre: 1806 dk.

Kaynak:Fanatik