Yusuf Yalçın'dan öğrenci ve velilere mesaj

Yalçın, mesajında “Bir eğitim öğretim dönemi boyunca el birliği ile öğrencilerimize; en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli; bununla birlikte iyiliğin ve güzelliğin bulaşıcı olduğunu öğretmeye çalıştık. İstedik ki gönül pencereleri daima iyiliğe, güzelliğe doğru açılsın. Azığına gönlünden, millî ve manevî değerlerinden gayrısını koymayan öğretmenlerimizin emekleri ve siz değerli velilerimizin manevi destekleri ile öğrencilerimiz, iyilik ve güzellik yolunun daimi yolcuları olmayı kendilerine şiar edineceklerdir.’’ dedi.

ARA TATİL ÖNERİSİ

Genel MüdürYalçın, tatil döneminde öğrencilerin dinlenmeleri, bol bol kitap okumaları ve ikinci döneme dinç bir şekilde başlamaları gerektiğini ifade etti. Bu vesileyle tüm öğrencilere hayırlı tatiller diledi.