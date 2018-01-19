Yusuf Şimşek: Fenerbahçe ya şampiyon olur, ya da...

Son olarak Denizlispor'u çalıştıran Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski futbolcusu Yusuf Şimşek, beIN SPORTS'un programlarından Soyunma Odası'nda Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının yüksek olduğunu söyledi.



İşte Yusuf'un sözleri:



Benim fanatik arkadaşlarım var. Bundan 10 hafta önce Fenerbahçe hiçbir şey yapamaz dediklerinde ben "Fenerbahçe ligi ya 1. bitirir, ya da 2. bitirir" dedim. Yine aynısını söylüyorum. O camiayı bildiğim için bunu söylüyorum. Beşiktaş 3 ya da 4. Şampiyonlar Ligi var, Türkiye Kupası var Türkiye Ligi var. 3'e bölündü. Elindeki en iyi oyuncuların performansı zaman zaman aşağıya iniyor. Mesela Oğuzhan... Geçen sene süper işler yaptı, bu sene vasat. Cenk Tosun gibi bir gücü kaybettiler.



Başakşehir'e Arda'nın gelmesi bence şampiyonluk şanslarını biraz artırdıklarını düşünüyorum. Fatih hocanın Galatasaray'a gitmesi bana göre baya baya güzel bir şampiyonluk savaşı olacağını gösteriyor. Şampiyonluk yarışının ilk 4 takım içerisinde geçeceğini düşünüyorum.