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Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğündeki sözde adalet yürüyüşüyle ilgili, "O yürüyüşün içinde yer almamış, o yürüyüşün amacının arkasındaki şikayeti talebi paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Bende o insanlardan birisiyim" dedi.

20 Haziran 2017 Salı 20:02
Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) konuşan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde devam eden sözde Adalet Yürüyüşü ile ilgili açıklamada bulundu. Baykal, "Başarılı yürüyüş gerçekleştiriliyor. O yürüyüşün içinde yer almamış, o yürüyüşün amacının arkasındaki şikayeti talebi paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Bende o insanlardan birisiyim. İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır. Bu yürüyenler yürüyebilecek olanların sadece bir kısmıdır. Bunu iktidarın iyi değerlendirmesi lazımdır, henüz yürümeyen yeni zorlamalara başvurulacak olursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlarca insan var. Bunu değerlendirmesini iktidar yapmalıdır" dedi.



 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 20:02
  1. Deniz Baykal
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  • osmanoğlu2023osmanoğlu20231 sa önce
    baykalın adaletin kestiği parmak acımaz demesi gerekirkensöylediği lafa bak... yangına körükle gitmenin anlamı yok...şayet bir yerde adaletsizlik aranıyorsa ilk adres chp parti meclisidir sayısız güreşleri kazanamayan adayınız çözümü kuralların değişmesinde arıyor oysaki doğrusu başka bir chp'li adaya şans vermesi daha mantıklı olmazmı???
  • Ha Memmedali Ha AlimemmetHa Memmedali Ha Alimemmet1 sa önce
    BAYKAL' IN BRANŞI YÜZMEDİR; O YÜZER, YÜRÜMEZ. ONUN DIŞINDA, AL BAYKAL' I VUR KILIÇDAROĞLU' NA, AL KILIÇDAROĞLU' NU VUR BAYKAL' A' DIR.
  • ESTERGONLU AKINCIESTERGONLU AKINCI2 sa önce
    HÂLÂŞAŞKIN ŞAŞKIN KONUSUYOR ARINÇ 'IN TEYZE OĞLU . CELLADIFETOŞ EFSUNLAMIŞ BU BUNAĞI YADAKUVVETLI TASMAILE BAĞLAMIŞ...YAŞLI...GUVENSİZ.. UYGUNSUZKASETLEFETÖNÜNALAŞAĞIETTÎGIBUNAK.FETÖYE SAVAŞAÇACAĞINA , REİS VEHUKUMETEDIL UZATIYOR.BUNAMIS.
  • AdemoğluAdemoğlu2 sa önce
    Oldum olası pisliksin .
  • ESTERGONLU AKINCIESTERGONLU AKINCI2 sa önce
    Hadikorkak; ödlekherif...celladına..meftunmahkumgibiyalakalığadevam mi edeceksin. Yoksa ellerinde ;hâlâ yayinlamadiklari UYGUNSUZ KASETLERINDEN mikorkuyorsun.Birgece de kasetleseni koltuktanattıklarinin hesabini sornayacak.misin.Kasetgenel müdüründen.
  • AdaleyAdaley3 sa önce
    Baykal efendi;Anlasıldıki efendilerinizden emir aldınız,domino taşlarını düzmeye çalışıyorsunuz.Öykündügünüz adalet sizede lazım olacak,hesabınızı iyi yapın,Anadolu şahlanmasın...
  • musabmusab4 sa önce
    şuraya bak..o yürüyüşten birşey çıkmayacağını kendisi de çok iyi biliyor..o yüzden böyle uzaktan takip ediyor...ve bu arada tehdit vari söylemler içine giriyor..işte bunlar böyle siyaset yapıyorlar..senin yaptığım siyaseti bizim mahalledeki çakallarda yapıyor..UYANIK
  • BekirBekir4 sa önce
    Ulan moruk sana kumpas kurarak koltuguna oturdu.O kasetci montajciya once sen onun hesabini sor.Diger milyonlari nereye koyacaksin?
  • AliAli4 sa önce
    Irz düsmani
  • Muhammed el kumpasMuhammed el kumpas4 sa önce
    2. Kaseti fetöde
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