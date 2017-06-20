Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!

Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) konuşan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde devam eden sözde Adalet Yürüyüşü ile ilgili açıklamada bulundu. Baykal, "Başarılı yürüyüş gerçekleştiriliyor. O yürüyüşün içinde yer almamış, o yürüyüşün amacının arkasındaki şikayeti talebi paylaşan Türkiye'de milyonlarca insan var. Bende o insanlardan birisiyim. İktidara tavsiyem, bizi de yürümek zorunda kalacağımız zorlamalardan uzak kalmasıdır. Bu yürüyenler yürüyebilecek olanların sadece bir kısmıdır. Bunu iktidarın iyi değerlendirmesi lazımdır, henüz yürümeyen yeni zorlamalara başvurulacak olursa kesinlikle yürüyecek olan milyonlarca insan var. Bunu değerlendirmesini iktidar yapmalıdır" dedi.





