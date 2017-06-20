‘Yürüyüş toplumsal barışı dinamitliyor’

MEHMET ÖZMEN / İSTANBUL - CHP’nin provokatif sözde ‘Adalet Yürüyüşü’nü Akit’e değerlendiren Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, “Bu yürüyüşü destekleyenler sadece ve sadece kan ve göz yaşından medet uman Türkiye düşmanı terör örgütleri ile onları kukla olarak kullanan uluslararası rant şebekeleridir. CHP, yabancı istihbarat örgütlerinin maşası olmaktan vazgeçmeli ve derhal yürüyüşe son vermelidir” dedi. Başkan Özdemir, Akit’in ‘kaos yürüyüşü’ne yönelik sorularını cevaplandırdı...

ALEVİLER KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİLİ

Kılıçdaroğlu’nun sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ne, Alevi-Bektaşi dedeleri nasıl bakıyor?

Sağduyulu hiçbir Alevi-Bektaşi dedesi bu yürüyüşü tasvip etmiyor ve desteklemiyor. Türkiye’yi karıştırmaya yönelik bir provokasyon amaçlı olduğunu gören Alevi yurttaşları bu yürüyüşü hiç bir şekilde olumlu karşılamıyor. Alevi - Bektaşi dedeleri, ‘Bir siyasi parti ve onun lideri eğer hak arayacaksa Meclis’te aramalı, sandıkta aramalı. Sokaklarda, hele hele günlerce yapılacak yürüyüşlerde hak aranmaz aksine haksızlıklar doğar, provokasyon doğar, ülkenin huzurunu, barışını bozan sonuçlar ortaya çıkar’ diye düşünüyorlar. Bir milletvekilinin devletin sırlarını ifşa etmesine Alevi toplumu tepkili.

‘ADALET’ DEĞİL KAOS VE YÜRÜYÜŞÜ

Yürüyüşü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Alman vatandaşı olan Can Dündar’ın nasıl bir vatan haini olduğu net olarak ortaya çıktı. Onun suç ortağı Enis Berberoğlu hakkında suçsuz olduğuna yönelik algı operasyonu yapılıyor. Bunu FETÖ’nün Türkiye’deki kalıntıları, kriptoları yapıyor. CHP’nin içindeki FETÖ uzantıları, CHP’nin 6 okunun anlamını bilmeyen kişiler bugün Ankara’dan İstanbul’a ‘Adalet’ diye yürüyorlar. Bu yürüyüş bir ‘Adalet’ yürüyüşü değildir. Bu yürüyüşle toplumun hassas kesimleri tahrik edilmek isteniyor. Bu yürüyüşle Türkiye Cumhuriyeti’nin zemini kaydırılmak isteniyor. Bu yürüyüşle seçimle gelen AK Parti hükümeti ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan indirilmek isteniyor. Bu yürüyüş bir ‘Adalet’ değil, kaos ve toplumun huzurunu bozma yürüyüşüdür.

İNANDIRICI VE SAMİMİ BULUNMADI

Aleviler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘adalet’ yürüyüşünü samimi buluyor mu?

CHP, 30 yıldır iktidara gelemedi. İlk başlarda ‘Ganhi Kemal’ diye yola çıkan Kılıçdaroğlu, sivri dili ve kavgacı yapısıyla Alevi yurttaşların büyük bir çoğunluğunun oyunu alamadı. Kılıçdaroğlu’nun Atatürk’e hakaretten davaları olan ve yargılanan FETÖ’cü kişilere sahip çıkması bizim gibi Alevi yurttaşların, ‘Fetullah Gülen, CHP’nin içerisine büyük bir operasyon yaptığı ve bu operasyonu yaparken de CHP’nin içinde FETÖ yapılanmasının çok güçlendiği anlaşılıyor. Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partinin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun eline ‘Adalet’ dövizini alarak Ankara’dan İstanbul’a yürüyüş yapması Alevilerce samimi ve inandırıcı bulunmadı.

FETÖ İLE YABANCI İSTİHBARAT İŞİ

Provokasyon endişeniz var mı?

Bu konuda elbette fazlasıyla endişeliyim. Kaos merkezli yürüyüşte FETÖ tarafından büyük bir provokasyon olabilir. FETÖ’nün atılmış polisleri, askerleri eliyle ciddi bir provokasyon yaşanabilir. Buna dikkat edilmelidir. Bu hain FETÖ’cü teröristler yabancı istihbarat örgütleriyle birlikte hareket ederek çok sinsice bir operasyon çekebilirler. PKK ile DHKP-C’yi kullanarak yürüyüş sırasında büyük bir eylem gerçekleştirebilir. DHKP-C içerisinde kendisini Alevi olarak tanımlayan fakat gerçekte Alevilikle hiç bir ilgisi olmayan FETÖ’cü alçaklar var. Bunların boş duracaklarını hiç düşünmüyorum.

KILIÇDAROĞLU DERHAL SON VERMELİ

‘Adalet yürüşü’ olarak adlandırılıyor, fakat sizce gerçek manada yapılan nedir?

Sayın Bahçeli’nin dediği gibi İstanbul’dan Ankara’ya doğru bir grup CHP grubunun karşısına doğru yürürse ne olacak? Bir provokasyon yapılırsa Kılıçdaroğlu bunun altında kalır. Kılıcdaroğlu’na tavsiyem bu kaos yürüyüşüne derhal son vermesidir. Bu yürüyüş toplumsal barışı, toplumsal huzuru dinamitliyor ve hatta hassas grupları provoke ediyor. Bir Alevi STK başkanı olarak Kılıçdaroğlu’na seslenmek istiyorum; yol yakınken yanlıştan dönün.