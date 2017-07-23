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Yürüyerek geldiği hastanede öldü

Adana'da 16 yaşındaki arkadaşı tarafından bıçaklanan genç, geldiği hastanede hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2017 Pazar 12:21
Yürüyerek geldiği hastanede öldü

Edinilen bilgiye göre, olay, 20 Temmuz Perşembe günü Seyhan ilçesi, Onur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Gökhan Kavlı, arkadaşı 16 yaşındaki M.K. ile sokakta alkol almaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş birbirine lakap takma yüzünden kavga etti.

Gökhan Kavlı bu nedenle M.K.’nin annesine küfretti. M.K. de Kavlı’yı bıçakladı. M.K. olay yerinden kaçarken, Gökhan Kavlı da çağırdığı bir taksi ile mahalledeki tıp merkezine geldi.

Birkaç yerinden bıçaklanmasına rağmen taksiden inip tıp merkezine yürüyerek giren Kavlı’ya burada ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı gencin hastaneye yürüyerek gelmesi güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 12:21
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