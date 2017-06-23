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Yürüyen Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Böyle karşıladılar...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sözde adalet yürüyüşünün 8. Gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde vatandaşlar tarafından rabia işareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posteri ile karşılandı.

23 Haziran 2017 Cuma 08:08
Yürüyen Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Böyle karşıladılar...

CHP Genel Başkanı Keamal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlattığı sözde ’Adalet Yürüyüşü’nün 8’inci gününde Bolu’nun Gerede ilçesi güzergahında devan devam etti.

TEPKİ GÖSTERDİLER: ŞEHİTLER İÇİN YÜRÜYÜN

Gerede Organize Sanayi Bölgesi’nde verdiği molanın ardından yürüyüşüne kaldığı yerden devam eden Kılıçdaroğlu, yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından rabia işareti ile karşılandı. Kalabalık bir grup halinde Kılıçdaroğlu’nun yürüyüş yolunda toplanan grup rabia işareti yaparak, “şehitler için yürüyün” diye bağırdılar.

DEV ERDOĞAN FOTOĞRAFI

Yürüyüş güzergahında bulunan bir apartmandan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu dev pankart sallandırıldı.

Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü geniş güvenlik önlemi altında devam ediyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 08:08
  1. Bolu
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  • bekirbekir16 dk önce
    Bırakın yürüsün istanbul, edirne oradan yurtdışına çıksın cehennemin dibine kadar yolu var....RABBİM çıkarmak istediği fitneyi onun ve avanesinin boynuna dolasında boyunlarını kaldıracak vakit bulamasın.....(AMİN)
  • Hy-hyHy-hy42 dk önce
    Kemal; yürüyüş ile kutlamalar çakışacak.Bence kötü olaylar çıkmasın diye sen koşmaya başla,erken biter.
Bugünkü Akit

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