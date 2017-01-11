Yürüyemeyen ve konuşamayan hasta sağlığına kavuştu

Merkeze bağlı Halilağa Mahallesi’nde ikamet eden Serpil Gündoğdu (35), şah damarının tıkanması sonucu felç oldu. Konuşamayan ve yürüyemeyen Gündoğdu, Lokman Hekim Hastanesinde geçirdiği başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuştu. Hastanın yaklaşık 12 gün önce aniden gelişen felç, konuşamama ve baygınlık hali ile kentteki bir hastaneye başvurduğunu belirten Lokman Hekim Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Halil Başel, burada çekilen film sonucunda hastanın sol tarafındaki şah damarının tamamen tıkalı olduğu ve buna bağlı olarak sağ tarafının tamamen felç olduğunun görüldüğünü söyledi.

Hastanedeki nöroloji doktorunun kendisini aradığını ve durumu bildirdiğini ifade eden Dr. Başel, “Biz, ilk altı saatte ameliyat edilmesi durumunda hastanın çok fayda göreceğini söyledik. Bu konuda hasta yakınları ile görüştük. Hasta yakınları ise, ‘burada bu ameliyat olur mu?’ diyerek ilk etapta tereddüt ettiler. Bizde dakikaların bile önemli olduğunu, başka bir yere gitmesinin, tanı konulmasının zaman alacağını ve hastanın ameliyat şansını bile kaybedeceğini belirtmemiz üzerine, hasta yakınları ikna oldu. Hastayı hemen ameliyata aldık ve başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik” dedi.

Hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Başel, “Hasta, şu anda desteksiz yürüyor, kol gücü normale döndü. Konuşmalarında birçok kelimeyi artık çıkarabiliyor. 12 gün önceki halinden eser kalmadı” ifadelerini kullandı.

“Felçlik, kader değildir”



Erken tanı konulması halinde bu tür tedavilerin dramatik şekilde düzeldiğine vurgu yapan Başel, “Felç, bir kader değildir. Neticede bunlar tedavi olabilen hastalıklar. Hiçbir zaman Allah, bir derdi bir anda vermiyor. Ön haberci veriyor. Bu konuda da nöroloji arkadaşlara çok iş düşüyor. Bu hastalarda önceden haber alınırsa, tanı konulursa, hastanın felç olması bile önlenebilir. Genelde hasta felç oluyor, sonra fizik tedavide tedavi görüyor. Yani bir insanın kalbi atıyor ama fiilen hiçbir işe yaramayan, hiçbir ihtiyacını gideremeyen bir insana dönüşüyor. Tamamen diğer insanlara bağımlı hale dönüşüyor. Bizim amacımız da, insanların bu hale gelmeden, özellikle şah damarından kaynaklanan beyinle ilgili problemlerin düzelmesini sağlamak ve bu konuda insanları uyarmaktır. Biz bunları uzun süredir Van’da yapıyoruz. Bu konuda insanların bilinçlendirilmesi lazım. Çünkü 35 yaşındaki bir insan tamamen yatalak olabilirdi” şeklinde konuştu.



Hastanın eşi Bahtiyar Gündoğdu ise, şah damarı ameliyatının insanlarda korkuya neden olduğunu belirterek, “Halil Hocam bana ‘şah damarını ameliyat ederim’ dediği zaman; ellerimin, ayaklarımın bağı koptu sanki. Eşimi artık göremeyeceğimi sandım. Ancak şu anda eşim çok iyi. Bu konuda vatandaşların duyarlı olmasını ve doktorumuzun değerinin bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.



Kendini iyi hissettiğini ve çok mutlu olduğunu belirten hasta Serpil Gündoğdu da, “Çok iyiyim, konuşabiliyor, yürüyebiliyorum ve çok mutluyum” diye konuştu.