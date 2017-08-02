Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri parçalı bulutlu 37

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44