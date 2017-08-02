Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yurtta hava durumu

Ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize’nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçeleri ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri parçalı bulutlu 37

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 27

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:19
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Rize
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Samsun
  7. Iğdır
  8. Erzurum
  9. Marmara
  10. Artvin
  11. Ankara
  12. İzmir
  13. Ege
  14. Akdeniz
  15. Ağrı
  16. Kars
  17. Adana
  18. Van
  19. Ardahan
  20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    1. Takımla vedalaştı! Beşiktaş'a gidiyor...
    2. Dernekler aracılığıyla terör örgütü..
    3. Dünyanın gözü Endonezya'da! Ölümcül..
    4. Beşiktaş'ta 3 futbolcu elde kaldı
    5. 61 yaşında çocuk katili oldu
    6. Tekirdağ'da korkunç görüntü! Bu hale..
    7. Kurbanlıklar satışa çıktı!
    8. Balta sürprizi! TFF 1. Lig'e...
    9. Sinop'ta otomobil ikiye bölündü
    10. Afganistan'da uluslararası askeri..
    11. Bankalar zirveyi gördü!
    12. Mersin'de müşterilerinin kalbinden..
    13. Galatasaray'da yılın bombası Luis Nani
    14. O belediye başkanından teröristlere..
    15. Flaş iddia! Fikret Orman, Yıldırım..
    16. Park Bahçe Müdürlüğü çalışmaları sürüyor
    17. Yolcu otobüsünde kaçak sigara ele..
    18. İhracatta fındık dışındaki ürünlerde..
    19. Göztepespor'da 8 ayrılık birden!
    20. TIR'dan 19 bin paket kaça sigara..
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Atamalara damga vurdular! Görev süreleri...
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    Akar'ın ardından Erdoğan'dan flaş talep!
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    PKK, O kente girişleri yasakladı...
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı
    Fatih Terim'in işsizlik maaşı dudak uçuklattı