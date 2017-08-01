Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

01 Ağustos 2017 Salı 10:51
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, batı bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 33

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 37

Samsun: Az bulutlu ve açık 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 44

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 10:51
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Karadeniz
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Samsun
  7. Erzurum
  8. Marmara
  9. Ankara
  10. İzmir
  11. Ege
  12. Akdeniz
  13. Adana
  14. Batı Karadeniz
  15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı turistleri çekiyor
    1. Sakin kentin rüzgarı yerli ve yabancı..
    2. Babadan oğula kerestecilik
    3. Yabancı öğrencilerden vefa örneği
    4. Flaş gelişme: AK Parti müdahil olacak!
    5. Sungurlu’da trafik kazaları: 4 yaralı
    6. Büyükşehir Bozdoğan’ın yollarını..
    7. Madde aldığı iddia edilen dayı,..
    8. Sahte polislere rekor tutuklama
    9. Posof’ta çoban bulamıyorlar
    10. Büyükşehir’den spora bir tesis daha
    11. Yol çalışması sırasında tarihi tüfek..
    12. Türkiye'den AB ülkelerini çıldırtan..
    13. İTO Temmuz ayı enflasyon rakamlarını..
    14. Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit
    15. Hakan Fidan'a istifa çağrısı!
    16. ''Süresiz Yoksulluk Nafakası'' TBMM..
    17. Başkan Özkök: Bu yıl kurbanlıkta..
    18. İhtiyaç sahiplerine gıda yardımı
    19. Dünyanın en zengini Putin! Tam 200..
    20. Şehit ve gazi ailelerinden Vali..
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    İran'dan Filistin hamlesi! Türkiye'ye geliyor
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Skandal dizide FETÖ izleri!
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Suudi Arabistan'da saldırı: Ölü ve yaralılar var
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası
    Hanefi Avcı'dan şok eden FETÖ iddiası