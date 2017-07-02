Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 38

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 41

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40