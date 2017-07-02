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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimler ile gece saatlerinden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

02 Temmuz 2017 Pazar 09:57
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 38

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 41

Adana: Az bulutlu ve açık 43

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 29

Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 09:57
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. Samsun
  6. Erzurum
  7. Trakya
  8. Ankara
  9. İzmir
  10. Adana
  11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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