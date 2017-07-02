Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğu kesimler ile gece saatlerinden sonra Trakya kesiminin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.02 Temmuz 2017 Pazar 09:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 38
İstanbul: Az bulutlu ve açık 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 41
Adana: Az bulutlu ve açık 43
Antalya: Az bulutlu ve açık 44
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık 29
Erzurum: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40