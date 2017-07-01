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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 37

İstanbul: Az bulutlu ve açık 38

Bursa: Az bulutlu ve açık 39

İzmir: Az bulutlu ve açık 41

Adana: Az bulutlu ve açık 40

Antalya: Az bulutlu ve açık 44

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 10:03
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. Samsun
  6. Erzurum
  7. Bursa
  8. Ankara
  9. İzmir
  10. Akdeniz
  11. Adana
  12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  13. Toroslar
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