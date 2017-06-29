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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, havanın az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:22
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece artmaya devam edecek ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 34

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 27

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:22
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. Samsun
  6. Iğdır
  7. Erzurum
  8. Ankara
  9. İzmir
  10. Ağrı
  11. Kars
  12. Adana
  13. Ardahan
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
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