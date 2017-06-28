Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Ardahan, Çorum’un kuzey çevreleri, Amasya’nın batı ilçeleri ile Kars’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:52
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artmaya devam edecek ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey, güney kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 34

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 26

Erzurum: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:52
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Diyarbakır
  4. Antalya
  5. Samsun
  6. Erzurum
  7. Ankara
  8. İzmir
  9. Kars
  10. Adana
  11. Ardahan
  12. Amasya
  13. Kastamonu
  14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  15. Çorum
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı 160'a çıktı
    1. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    2. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    3. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    4. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    5. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    6. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    7. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    8. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    9. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    10. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    11. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    12. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    13. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    14. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    15. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    16. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    17. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    18. Soma’da yol bakım ve onarım..
    19. İstanbullular bu habere dikkat! O gün..
    20. Organları 3 kişiye umut olacak
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!