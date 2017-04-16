Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile bu sabah saatlerinde Bursa, Adana, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yurtta hava durumu
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 22

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 14

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 19

 
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