Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu 22

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu 14

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

Diyarbakır: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli 19