Yurtmu Kiralık Evmi?

Üniversite tercihlerine başlayan öğrenciler için bir sonraki adım yurt arayışı olacak. Devlet yurduna yerleşemeyen ya da tercih etmeyen öğrenciler aylık 400 lira ile 4 bin lira arasında değişen bedellerle konaklama ihtiyacını karşılayacak.

Yurt fiyatları, odada kalacak öğrenci sayısı, verilen hizmetler ve yurdun yer aldığı bölgeye göre değişiyor. Anadolu illerinde aylık fiyatlar 400 lira ile bin 200 lira arasında değişirken, bu fiyat Ankara ve İzmir’de 2.200 liraya, İstanbul’da ise 4 bin bin liraya kadar yükseliyor. YÖK’e göre bu yıl üniversitelerin birinci sınıflarına yerleşebilecek öğrencisi sayısı 1 milyon civarında olacak. Türkiye genelinde tüm üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı toplam 7 milyona yaklaştı.

Evden Konforlu

Yeni yapılan öğrenci yurtlarında 5 yıldızlı otelde bulunan tüm hizmetler yer alıyor. Buna paralel olarak da fiyatlar artıyor. En fazla iki kişilik odalara yer verilen lüks Öğrenci yurtlarda yüzme havuzu, fitness salonu, sinema odası, hamama ve sauna gibi birimler de bulunuyor.

Semt Semt Yurtlar

İstanbul’da yurt deyince; Kağıthane Beyoğlu ve Haliç güzergahı öne çıkıyor. Bölgede 8 vakıf üniversitesi bulunuyor. İstanbul’da yurtlar Fatih, Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Avcılar, Ataşehir, Üsküdar, Büyükçekmece ve Beyoğlu’nda yoğunlaşıyor. Öğrenci yurtları gayrimenkul yatırımcıları için son dönemde ciddi potansiyel yaratıyor. Uzmanlar, uygun lokasyonda ve profesyonel bir yönetimle yatırımı yapılan yurtların kendisini 10 yıldan daha kısa sürede amorti ettiğini, bunun da hem yerli hem de yabancı yatırımcıları cezbettiğini belirtiyor. İstanbul’da yurt yatırımı açısından en cazip bölgeler; Bakırköy, Bahçelievler ve Beyoğlu olurken, cazibesi en az olan bölgeler Zeytinburnu, Bayrampaşa, Ümraniye ve Ataşehir olarak dikkat çekti. Fatih, Beşiktaş ve Şişli’de yurtların fazla olmasına rağmen yetersiz kaldığını belirten uzmanlar, talebin devam edeceğini söylüyor. Avrupa yakasında havaalanı bölgesinde de küçük yurtlar bulunuyor.

KİRADA AYLIK GİDER EN AZ BİN LİRA

İstanbul’da üniversitesi bulunan semtlerdeki küçük dairelerin kira değerleri 800 lira ile iki bin 800 lira arasında değişiyor. Bugünlerde kiraya çıkmayı düşünen öğrenciler için tuzlu sayılacak masraflardan birisi de depozito ve peşin ödemeli kira bedelleri olacak. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki üniversitelerin bulunduğu semtlerde kira değerleri günden güne artıyor. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı ağustos ayında başlayacak olan hareketlenme ile kira değerleri de yükselecektir. Özellikle barınma telaşına şimdiden düşen öğrenciler, kazanacakları fakülteye yakın bir adreste oturmak için ev ararken şu konuları dikkate almalılar;

- Ulaşım masrafları ile evin yerleşkeye olan uzaklığını iyi hesaplayın.

- Önceliği anlaşabileceğiniz arkadaşlarla 1+1 tipi bir daireye verin.

- Gerekirse kendiniz için aidatı ve kira bedeli daha düşük olan 1+0 tipi daire kiralayın.

- 800 liraya kiralanacak bir dairenin elektrik, su, doğalgaz ve aidatla birlikte aylık maliyetinin minimum bin 100 lira olacağını unutmayın.