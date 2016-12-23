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Yurtdışından telefon getirenlere önemli uyarı!

Bakanlar Kurulu, ticari ithalat dışında yurtdışından getirilecek cep telefonu, bilgisayar, televizyon, uydu alıcısı gibi cihazlara yönelik bir defaya mahsus olmak üzere alınacak ücretleri belirledi.

Yurtdışından telefon getirenlere önemli uyarı!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 09:42
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Buna göre, 2017 yılında cep telefonları için 20 Euro, bilgisayar ve tabletlere 10 Euro, oto radyosuna 3 Euro, pilli radyoya 3 Euro, videoya 18 Euro bandrol ödenecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bu kapsamda, 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV'lerden, ekran boyutuna göre 10 euro ile 80 euro arasında değişen miktarlarda bandrol bedeli alınacak.

Tebliğle, oto radyo alıcılarından 1 euro, videolardan 18 euro, bilgisayar ve tabletlerden 10 euro, cep telefonlarından 20 euro bandrol bedeli tahsil edilecek.

Bu kapsamda TV ağırlıklı birleşik cihazlardan 9 ile 21 euro arasında, radyo ağırlık birleşik cihazlardan ise 1 ile 18 euro arasında, cep tipi radyolu mp3-mp4 çalarları ile radyo veya TV'li navigasyon cihazlarından 7 euro, radyo veya TV'li DVD-VCD oynatıcılar ile radyo veya TV'li ev sinema sistemlerinden ise 15 euro bandrol bedeli alınması öngörülüyor.

 
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