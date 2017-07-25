Yurt Gazetesi'nden skandal başlık!

Yurt Gazetesi dün, "İstanbul'un göbeğindeki okulda skandal görüntüler" başlıklı bir haber yayınladı. Haberde, bir okulun spor salonunda uzun siyah "elbise/kaban" benzeri bir kıyafet giyen öğrenciler kılıçlarla birbirilerine 'yöneldikleri' ve 'dövüştükleri' ifade ediliyordu.

ASLINDA BİR DÖVÜŞ SPORU

Yurt'un haberi sonrası okul ise haberi yalanladı. Çünkü aslında gazetenin 'korkutucu' bir imaj ile servis ettiği kıyafetler geleneksel bir Japon kıyafeti ve verilen eğitim de Japonya'da çok eski zamanlardan beri icra edilen bir spor.

YURT GAZETESİ'NDEN ENTERESAN BAŞLIK

Yurt Gazetesi, bir spor faliyetini 'cihat' eğitimi şeklinde vermesinin yanı sıra konu ile ilgili düzeltme haberini de 'enteresan bir üslupla' yayınladı. Gazete, haber başlığında "Cihat değil, savunma antremanıymış!" ifadelerini kullandı.

Gazete düzeltme haberinde şunları söyledi:

"Beşiktaş'taki bir okulda cihat eğitimi verildiği iddiasına, spor eğitmeni ve öğrencilerden yanıt geldi. Açıklamada kökeni Japonya olan bir kılıç kullanma sanatı olan Kendo isimli spor dalı ile ilgilendikleri ve yapılanın cihat eğitimi değil, savunma sporları antremanı olduğuydu."

KENDO NEDİR?

Kendo, kökeni Japonya olan bir Uzak Doğu kılıç kullanma sanatıdır. "Kılıç" anlamına gelen "ken" ile "yol" anlamına gelen "do" kelimelerinin birleşimden oluşmuştur. Kökenleri samurai sınıfının esas silahı olan Japon kılıcı katana ‘nın kullanımına dayanmaktadır.

16. Yüzyıl Feodal Japonya'sında yaşanan iç savaşlar sırasında tahta kılıçlar ile alınan dövüş eğitimleri günüme kadar uzanmış ve söz konusu sporun temellerini oluşturmuştur.