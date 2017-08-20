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Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!

Kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen, her derde deva kenger sakızının kilosu 600 TL’den satılıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 11:15
Yurt dışından gelenler kapış kapış alıyor!

Türkiye'nin birçok bölgesinde kendiliğinden yetişen kenger bitkisinin kök kısmından elde edilen kenger sakızının kilosu altınla yarışıyor. Bir kilosu 600 TL'den satılan kenger sakızının fiyatı yaklaşık 2 çeyrek altın değerinde. Sakızın toplanmasının güç olması ve toplatılacak kişi bulunamayışı nedeniyle fiyatının yüksek olduğu ifade ediliyor.

Sivas'da 15 yıldır kenger sakızı satışı yapan Sebahattin Doymuş, "Kenger sakızının üretimi yedinci ayın on beşi gibi, kenger bitkisinin kuruduğu zaman olur. Çok zahmetlidir. Toplanırken; kengerin etrafına bir kanal eşilir. Daha sonra kengerin kökü çıkarılır. Çıkardıktan sonra o kökün başı kesilir ve sütü alınır. Sütü aktıktan sonra iki ila iki buçuk saat sonra süt toplanır. O zaten iki saat sonra katılaşır, sakız haline gelir. Daha sonra elde yıkanır ve  makine işleminden geçirilerek çiğnenecek kıvama getirilir" dedi.

Sakızın fiyatı hakkında bilgi veren Doymuş "Kilosu 600 TL, bunu yevmiye ile toplatıyoruz. Bir elemanın yevmiyesi 100 TL. Sabahtan akşama kadar yarım kilo bile toplayamaz. Üç tanesini 5 TL'den satıyoruz" şeklinde konuştu.

Sebahattin Doymuş, kenger sakızının birçok hastalığa iyi geldiğini belirtip, "Mide kanserine, mide reflüsüne, şeker hastalığına, orta kulak iltihabına, kalbin güçlenmesine ve kolesterole iyi geliyor. Çiğnedikten üç gün sonra bozulur ama raftayken hiçbir bozulma olmaz. Yurt dışından gurbetçiler sürekli gelip alıyorlar, çok seviyorlar, Sivaslı’dan çok yurt dışından daha fazla gelip alıyorlar" ifadelerini kaydetti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 11:15
  1. Kenger
  2. Kenger sakızı
  3. Sivas
  • Ali yildirimAli yildirim44 dk önce
    Selahattin doymuş da kim? Bilimsel olarak uzerinde çalışılıp laboratuvar ve bu hastalıklar uzerinde test edilmişmi?Sonuçta sakız hangi enayi kilosuna 600tl veriyormus?Bende iphone ürettik zannettim.
  • Ahirzaman Yolcusu 2023Ahirzaman Yolcusu 202358 dk önce
    Ağzımın suyu aktı be!
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