Yurt dışındaki mühürsüz oylar da geçerli sayıldı

Yurt Dışı Seçim Kurulunca, Yüksek Seçim Kurulunun verdiği 'mühürsüz oy' kararı kapsamında söz konusu oylar geçerli sayıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da CHP'li bir sandık müşahidi, sandık kurulu mührü bulunmayan 150 zarftaki oyların sandık kurulunca geçerli sayıldığını belirterek, karara itiraz etti.

Yurt Dışı Seçim Kurulu ise YSK'nin, "Yüksek Seçim Kurulu tarafından gönderildiğinde şüphe bulunmayan hallerde sandık kurullarının hata veya ihmali sonucu mühürlenmeyen oy zarfı ve pusulası ile kullandırılan oyların geçerli kabul edilmesine" yönelik kararı çerçevesinde itirazı reddetti.

Danimarka'da yapılan başka bir itirazda ise AK Parti müşahidi, zarflarda 3 mühür yerine 2 mühür bulunduğu gerekçesiyle geçersiz sayılan 180 oyun geçerli sayılmasını talep etti.

Yurt Dışı Seçim Kurulu da YSK'nin aynı kararı kapsamında söz konusu zarfların açılarak oyların sayım ve dökümünün yapılmasını kararlaştırdı.

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