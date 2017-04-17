% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı Lübnan'dan

Anayasa değişikliği halk oylamasında resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 93,88 ile en yüksek 'evet' oranına sahip ülke Lübnan oldu.

Yurt dışında en yüksek 'evet' oranı Lübnan'dan
Eklenme: 17 Nisan 2017, 10:22

Lübnan'da referanduma katılım oranı yüzde 27 olarak gerçekleşti. Kayıtlı 4 bin 224 seçmenden bin 142'si oy kullandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 69 "hayır" ve 15 geçersiz oyun kullanıldığı Lübnan, yüzde 93,88'e denk gelen bin 58 "evet" oyu ile yurt dışı temsilciliklerde en yüksek oranda "evet" oyunun çıktığı ülke oldu.

- Sonuçlar Lübnan'da kutlandı

Halk oylamasının sonucunu Lübnan'daki Türk vatandaşları sevinçle karşıladı. Beyrut'ta ellerinde Türk bayraklarıyla bir kafede toplanan vatandaşlar daha sonra konvoy oluşturarak başkent sokaklarında gezdi.

Ülkenin kuzeyindeki Trablus ve Akkar şehirlerinde yaşayan Türk vatandaşları ve Türkmenler de sonuçları kutladı. Akkar'da Türkmenlerin yaşadığı Kuvaşra köyünde vatandaşlar, Türk bayrağı astıkları araçlarla konvoy oluşturdu.

 
EtiketlerLübnan
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