FETÖ’nün hain darbe girişimi ve terör saldırıları nedeniyle yüzde 50’lere varan turist ve gelir kaybı yaşayan Türkiye turizmi, toparlanma yılı ilan ettiği 2017’de patlama yaşadı. Resmi verilere göre; turizm geliri 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 18.9 artarak 26 milyar 283 milyon 656 bin dolara yükselirken aynı dönemde turist sayısı da yüzde 23.1 artarak 38 milyon 620 bin 346 kişiye ulaştı.

CİDDİ ARTIŞ OLACAK

Türkiye’nin 2018 rezervasyonlarında da bazı lokasyonlar için yüzde 70’e yaklaşan artış yaşanırken, turizmciler bu yılın turist sayısı ve gelir bakımından rekor yılı olacağına kesin gözüyle bakıyor. Bir taraftan iç turizmi hareketlendiren sektör Türk turistin artan yurt dışı talebine de yetişmeye çalışıyor. Prontotour Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürkan Erol, 2018’deki 116 gün tatilin çok cazip geldiğini, 15 günlük ara tatilde de başta kayak merkezleri olmak üzere Türk tatilcinin yurt dışı seçenekleri değerlendirdiğini belirterek “Erken rezervasyonu çok sevdik. Yarı yıl tatilinde de erken rezervasyonla fiyatlar yüzde 45 düştü. Yine tatilciler 116 günlük izin döneminde yurt dışını tercih ediyor. Yurt dışı erken rezervasyonlarda büyük doluluk var” dedi.

Geçen yıl Türkiye’den yurt dışına 8 milyon 886 bin kişi çıkarten Türk turistin erken rezervasyon ile uygun fiyata tatil yapmayı sevdiğini belirten Erol “Bu yıl Avrupa ülkelerinden ve Rusya’dan gelen turist sayısında ciddi artış bekleniyor. Yurtdışına çıkan ziyaretçi sayısının da 10 milyonu geçeceğini düşünüyoruz. Bu yıl 116 tatil günü var. Seyahat severlerin daha çok tatil yapacakları bir yıl olacak” dedi.

TERCİHLERDE KIBRIS YİNE ÖNDE

Yurt dışı seyahat tercihlerinde Yunanistan’ın revaçta olduğunu belirten Erol “Avrupa’da klasik rotaların dışında vizesiz coğrafyalar, Fas ve Beyrut gibi rotalar da talep gören yerler arasında. Öte yandan erken rezervasyon dönemi yurtdışı turlarında yüzde 40’lara varan indirimlerle, yurtiçi ve Kıbrıs otellerinde yüzde 45’e varan indirimlerle satışları devam ediyor. Yerli tatilci Ege ve Akdeniz ile Kuzey Kıbrıs’ı tercih ediyor” dedi.

199 EURO’DAN 4.500 EURO’YA KADAR

Selanik, Kavala gibi yakın bölgelere yurt dışı turlarının kişi başı 199 Euro’dan başladığını belirten Gürkan Erol, Güney Afrika’da safari turunun bedelinin 4.400 Euro’ya kadar yükseldiğini ve her bütçeye uygun yurt dışı tatili olduğunu söyledi. Türk turistin tercihinin Uzak Doğu olduğunu belirten Erol “Özellikle Uzak Doğu’ya büyük ilgi olduğunu görüyoruz. Yunanistan tercih edilmeye devam ediyor. Avrupa’da klasik rotaların dışında vizesiz coğrafyalar, Fas ve Beyrut gibi rotalar talep görüyor” Star