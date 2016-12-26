Yurt dışı cihazlar için 20 Euro bandrol bedeli alınacak

Yurt dışından alınan telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, uydu alıcıları gibi cihazlar için alınacak ücretler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre ticari amaç dışında yurt dışından getirilen TV, radyo, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, tablet gibi elektronik cihazlardan, bir kereye mahsus olmak üzere, 2017 yılında çeşitli bandrol ücretleri alınacak.
Bu ücretler şu şekilde;
- Telefon için >>> 20 Euro
- 51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV'ler için >>> 10 ila 80 Euro arası
- Oto radyolar için >>> 1 Euro
- TV yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olan video cihazları için >>> 18 Euro
- PC ve tabletler için >>> 10 Euro
- TV ağırlıklı birleşik cihazlar için >>> 9 ila 21 Euro arası
- Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için >>> 1 ila 18 Euro
- Cep tipi radyolu MP3 veya MP4 çalarlar için >>> 7 Euro
- Radyo veya TV'li navigasyon cihazlar için >>> 7 Euro
- Radyo veya televizyon özellikli DVD-VCD oynatıcılar için >>> 15 Euro
- Radyo veya televizyonlu ev sinema sistemleri için >>> 15 Euro
Yurt dışından alınacak olan cihazlar için bandrol bedelleri bu şekilde.