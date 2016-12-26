Yurt dışı cihazlar için 20 Euro bandrol bedeli alınacak

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Yurt dışından alınan telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, uydu alıcıları gibi cihazlar için alınacak ücretler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu karara göre ticari amaç dışında yurt dışından getirilen TV, radyo, bilgisayar, tablet, akıllı telefon, tablet gibi elektronik cihazlardan, bir kereye mahsus olmak üzere, 2017 yılında çeşitli bandrol ücretleri alınacak.



Bu ücretler şu şekilde;

Telefon için >>> 20 Euro

51 ekrandan 148 ekrana kadar olan TV'ler için >>> 10 ila 80 Euro arası

Oto radyolar için >>> 1 Euro

TV yayınlarını alma ve kaydetme özelliği olan video cihazları için >>> 18 Euro

PC ve tabletler için >>> 10 Euro

TV ağırlıklı birleşik cihazlar için >>> 9 ila 21 Euro arası

Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için >>> 1 ila 18 Euro

Cep tipi radyolu MP3 veya MP4 çalarlar için >>> 7 Euro

Radyo veya TV'li navigasyon cihazlar için >>> 7 Euro

Radyo veya televizyon özellikli DVD-VCD oynatıcılar için >>> 15 Euro

Radyo veya televizyonlu ev sinema sistemleri için >>> 15 Euro

Yurt dışından alınacak olan cihazlar için bandrol bedelleri bu şekilde.