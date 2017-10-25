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Yürek yakan görüntü! Suriye'de insanlık ölüyor

Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bir kliniğe getirilen Seher Defda, yetersiz beslenme yüzünden birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:13

İç savaş ülkesi Suriye'den, uzun süre unutulmayacak bir fotoğraf geldi. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Suriyeli aktivistlerden alarak servis ettiği kare, Seher Defda isimli bir bebeği gösteriyor.

Fotoğrafın çekildiği yer, çatışmasızlık ilan edilen başkent Şam'ın yakınlarındaki Hamuriya kasabası. Aktivistlerin verdiği bilgiye göre yetersiz beslenme nedeniyle acı çekip ağlayan bebek, getirildiği klinikte birkaç gün sonra yaşamını yitirdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:13
  1. Suriye
  • abdoabdo10 sa önce
    abd rusya inşaallah sizlerin evlatlarıda böyle açlıktan sefaletten fırtınalardan kasırgalardan sülalece geberirsinizç ektiğinizi biçeceksiniz. allah her şeyi görüyor, biliyor , duyuyor. onun nezdinde bir nokta bile kaybolmaz.
  • abdoabdo10 sa önce
    abd rusya inşaallah sizlerin evlatlarıda böyle açlıktan sefaletten fırtınalardan kasırgalardan sülalece geberirsinizç ektiğinizi biçeceksiniz. allah her şeyi görüyor, biliyor , duyuyor. onun nezdinde bir nokta bile kaybolmaz.
  • ZaferZafer10 sa önce
    Merhamet kelimesinin anlam bulduğu bir hadise,
  • ihsanihsan11 sa önce
    rusesadı destekliyor insanım diye gerzmesin
  • HikmetHikmet11 sa önce
    ALLAHIM BIZI AFFET KENDISI TOKKEN KOMŞUSU AÇ YATAN BIZDEN DEĞİLDİR
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