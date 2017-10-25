Yürek yakan görüntü! Suriye'de insanlık ölüyor

İç savaş ülkesi Suriye'den, uzun süre unutulmayacak bir fotoğraf geldi. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının Suriyeli aktivistlerden alarak servis ettiği kare, Seher Defda isimli bir bebeği gösteriyor.

Fotoğrafın çekildiği yer, çatışmasızlık ilan edilen başkent Şam'ın yakınlarındaki Hamuriya kasabası. Aktivistlerin verdiği bilgiye göre yetersiz beslenme nedeniyle acı çekip ağlayan bebek, getirildiği klinikte birkaç gün sonra yaşamını yitirdi.