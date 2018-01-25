Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yürek burkan kare! Sokak ortasında böyle bulundu...

Konya’nın Akşehir ilçesinde bir kişi sokak ortasında ölü olarak bulundu.

25 Ocak 2018 Perşembe 14:04
Yürek burkan kare! Sokak ortasında böyle bulundu...

Olay, Akşehir ilçesine bağlı Kızılca Mahallesi İbre Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki üzeri kısmen karla kaplanan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerine gelmesinin beklendiği sırada yerde cansız bedeni bulunan adamın telefonu çaldı. Telefonu açmaya yetişemeyen polis, telefonu arayan kişiyi arayarak bilgi almaya çalıştı. Polis, sokak üzerinde hayatını kaybeden kişinin Rahmi Özdemir olduğunu ve olay yerine yakın yerde evinin olduğunu öğrendi. Belirtilen evde kimse bulunamazken, sokaktaki cenaze savcının incelemesinin ardından otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Rahmi Özdemir olduğu belirtilen şahsın kesin ölüm sebebinin otopsiden sonra netlik kazanacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 14:04
  1. Akşehir
  2. Akşehir Devlet Hastanesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günün ilk yarısında rekor kırmaya devam etti
    1. Borsa günün ilk yarısında rekor..
    2. Ücretli öğretmenlik başvurularında..
    3. AB Bakanı Ömer Çelik, Timmermans ile..
    4. Antalya-Konya karayolunda ulaşıma kar..
    5. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye çağrı!
    6. Tren kimyasal madde yüklü TIR'a..
    7. Borsa bir rekor daha kırdı
    8. Başbakan Binali Yıldırım, Gökoğuz Yeri..
    9. Ünlü oyuncu takipçisinin isteğine..
    10. Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı..
    11. Ücretli öğretmenlik başvurularında..
    12. Volkan Şen'in yeni takımı şaşırttı
    13. Ankara'da 300 kişi tahliye edildi!
    14. Türk tankları Afrin'e girince..
    15. Erdoğan'la Borisov arasında önemli..
    16. Putin'den İslamî hamle! Destek..
    17. Ailesine küsünce bakın ne yapmış
    18. Korkutan görüntüler! Bu görüntüler..
    19. Trump çıldırdı: İfade vermeye hazırım
    20. 'Emekli öğretmen' deyip geçmeyin!..
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    Rus sunucudan 'Erdoğan' açıklaması: Amerikalılar yapamaz diyordu ama...
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    O liderin giydiği kıyafetin sırrı belli oldu!
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    Milli İttifak'ta 3. ortak! İlk turda seçim biter...
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    S-400 pazarlığı çıkmaza girdi! Anlaşma sağlanamadı
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın
    Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.01.2018
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    ABD'li bakanın yüzünü değiştiren diyalog
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...
    Türkiye'ye büyük destek! Eğer talep gelirse...