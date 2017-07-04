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Yurdışına kaçmak isteyen 4 PKK'lı enselendi

Tekirdağ'da jandarma ekipleri, haklarında arama kararı bulunan ve yurtdışına kaçmak için hazırlık yapan 4 PKK'lı terörist ile 1 organizatörü yakaladı.

04 Temmuz 2017 Salı 14:55
Yurdışına kaçmak isteyen 4 PKK'lı enselendi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında arama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi 4 kişinin, kişi başı 5 bin euro'ya anlaştıkları kişilerce TIR'la yurtdışına kaçırılacakları bilgisine ulaştı. Jandarma, Tekirdağ- Malkara karayolu üzerindeki İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisine düzenlediği operasyonda, yurtdışına kaçmak için TIR'a binme hazırlığı yapan PKK'lılar M.Ş., A.A., N.G. ve L.A.'yı organizatör Y.A. ile birlikte yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Son zamanlarda kolluk güçlerinin yaptığı etkili mücadele sonucu ciddi darbeler alan terör örgütü, içinde bulunduğu olumsuz durumdan kurtulmak için değişik faalilyetlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda bizzat örgüt içerisinde faaliyette bulunan örgüt üyeleri ve örgütsel suçlardan aranan şahısları yurtdışına kaçırma arayışına girdiği belirlenmiştir. Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Ankara merkezli organize bir suç örgütü tarafından söz konusu şahısları kişi başı 5 bin euro karşılığında yurt dışına kaçıracakları tespit edilmiş, yapılan operasyonla plakası belirlenen bir TIR'da 1 organizatör ve aranan 4 kişi yakalanmıştır."

Gözaltına alınan 4 PKK'lı ile organizatörün soruşturmalarının sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 14:55
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