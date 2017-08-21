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Yunusemre’de konteynerler temizleniyor

Yunusemre Belediyesi, yaz aylarında kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek amacıyla ilçedeki çöp konteynerlerini dezenfekte ediyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
Yunusemre’de konteynerler temizleniyor

Yunusemre Belediyesi ‘Tertemiz Bir Yunusemre’ anlayışıyla ilçede temizlik çalışmaları yapıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan iki adet buharlı yıkama aracı ile yeraltı ve yer üstü konteynerler temizleniyor. Sıcak havada kötü koku ve haşerelerin önüne geçmek adına çöp konteynerlerini dezenfekte edildiğini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, “Ekiplerimiz, bünyemizde bulunan buharlı yıkama araçlarıyla yaz aylarında çöp konteynerlerini basınçlı su ile dezenfekte ediyor. Ekiplerin yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin temizlemesi ile kötü koku, haşere ve kötü görüntünün önüne geçiliyor. Ekiplerimiz, ilçemizde temizleme çalışmalarını aralıksız olarak devam ettireceğiz” dedi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:41
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