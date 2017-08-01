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Yunusemre’de kilit parke taşı çalışmaları sürüyor

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri parke ve bordür taşı çalışmalarını sürdürüyor.

01 Ağustos 2017 Salı 16:30
Yunusemre’de kilit parke taşı çalışmaları sürüyor

İlçede yaşayan vatandaşların huzur ve mutluluğu için yoğun mesai harcayan Yunusemre Belediyesi parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarına da hız kesmiyor. 2017 sezonunda faaliyetlerini hızlandıran ekipler 5 mahallede kilitli parke ve bordür taşı döşemesi yapıyor. Sezon süresince 260 bin metrekare parke taşı döşemeyi hedeflediklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şu ana kadar yaklaşık 50 bin metrekare alana parke taşı döşedik. Amacımız Yunusemre’nin tamamında parke taşsız yol bırakmamak. Belirlenen program dahilinde ihtiyaç olan bölgelerde çalışmalarımızı yapacağız. Bu yıl da hedeflediğimiz rakamı geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 16:30
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