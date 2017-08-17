Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunusemre Belediyesinden e-Belediye hizmeti

Yunusemre Belediyesi, cep telefonu ve tabletler ile uyumlu çalışabilen yeni e-belediye uygulamasıyla hizmeti artık daha işlevsel ve modern hale getirdi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:38
Yunusemre Belediyesinden e-Belediye hizmeti

Yunusemre Belediyesi’nde yapılan çalışma ile cep telefonu ve tabletler ile uyumlu çalışabilen yeni e-belediye uygulaması artık daha işlevsel. Belediyenin resmi sitesi üzerinden vatandaşların belediyeye gelmeden Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam beyanlarını verebileceğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmaya ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi açıklamasında; "Vatandaşlarımız kurumumuza gelmeden artık beyanda bulunabilecek, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam beyanlarını e - belediyeye üye oldukları takdirde verebilecek.Ayrıca beyannameye ilişkin vergileri de yine e-belediye üzerinden ödeyebilecek. Yeni e-belediye uygulamamız kapsamında ayrıca dilekçe veya şikâyet oluşturabilmek, oluşan dilekçe ve şikayetlerin hangi adımda olduğunu görebilmek, e-imzalı belgelerin doğrulanabilmesi, eski makbuzların görüntülenmesi, nikah rezervasyonlarının görüntülenmesi, işyeri ruhsatını sorgulayabilmek ve nöbetçi eczane sorgulaması mümkün olacak. Amacımız özellikle şehir dışında yaşayan ya da çalışma koşulları nedeniyle belediyemize gelemeyen vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasının önüne geçmek, günlük hayatlarını kolaylaştırmak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:38
  1. Yunusemre
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    1. Barcelona'daki saldırıyı üstlendiler!
    2. Sevgi evlerinde kalan çocuklar sünnet..
    3. Vali Yazıcı’dan gaziler ve şehit..
    4. “AFAD’la birlikte gönüllülerin..
    5. Midyat’ta Kur’an kursları kapanış..
    6. İki çocuk annesi kadından dört gündür..
    7. 12 yaşındaki çocuk bulduğu el..
    8. Kamil Özcan DSYB Genel Başkanı oldu
    9. Genç anneden 1 haftadır haber alınamıyor
    10. Kaymakam köylü pazarını denetledi
    11. Selka Eskişehir Hentbol Spor..
    12. Yüzme İl Temsilciliğinde görev değişimi
    13. Bozüyük Belediyesi itfaiyesinden..
    14. Çocuklara animasyon film izletildi
    15. Gökçeören Mahallesine yapılacak 9..
    16. BM yetkilisinden Sudan’da 400 bin..
    17. Sudan’da e-tarıma geçilecek
    18. 2 ayda 18 bin kişiye hizmet verdi
    19. Kadının bıçakladığı adam hastaneye..
    20. Güngör: Korku ve paniğe kapılmayın
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya cami olmasın, tarikat ve cemaatler yasaklansın!
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
    PKK'dan CHP çağrısı!
    PKK'dan CHP çağrısı!
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor