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Yunus Mallı Almanya'yı sallamaya devam ediyor

Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, Hannover 96'yı 1-0 yendikleri maçta attığı golle parmak ısırttı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:56
Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:56
  1. Yunus Mallı
  2. Wolfsburg
  3. Hannover 96
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