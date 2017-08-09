Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunus Emre ile Mevlana Caddesi yenileniyor

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi’nde yenilenen altyapı çalışmaları sonucunda kaldırım ve yol düzenleme çalışmasının yapılarak bu yolların asfaltlandığını söyledi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
Yunus Emre ile Mevlana Caddesi yenileniyor

Fırat ile Miralay Nazımbey Caddeleriarasında kalan Yunus Emre Caddesi ile bu caddeyi dikey kesen Mevlana Caddesinde yol düzenleme ve kaldırım çalışmasını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, Yunus Emre ile Mevlana Caddelerinde asfaltlama çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Yapılan çalışmaların semt halkına hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Dr.Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Hürriyet Mahallesinde yer alan Yunus Emre Caddesi ile Mevlana Caddesinde doğalgaz, mobese, internet, kablo tv gibi yeni hat ve şebeke çalışmaları sebebi ile yeniden düzenlenmektedir. Belediye olarak tüm altyapının bitirilmesini bekledik. Şu anda Yunus Emre ile Mevlana Caddelerinde orta refüj ile ikili olmak üzere bir yol oluşturduk. Bunlara bağlantılı sokaklarda bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Yaya yollarına bazalt taş döşeme çalışması tamamlandı. Her iki cadde için yaklaşık 12 bin m2 yaya yolu, 3.400 m2 otopark alanı oluştururduk. Yol genişletme ve çevre düzenleme, yaya yolu ile semt otopark yapımı sonrası Yunus Emre ile Mevlana Caddelerinde ve bağlantı yollarına asfaltlama çalışması ile hizmete sunulacaktır. Bu çalışma esnasında diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışma yerine getirildi."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:53
  1. Mevlana
  2. Hürriyet
  3. Mem
  4. Yunus Emre
  5. Melikgazi
  6. Memduh Büyükkılıç
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi elektrik kablosu ile kurtardılar
    1. Boğulma tehlikesi geçiren kişiyi..
    2. "Kütahya, demokrasisine de sahip çıkan..
    3. Eskişehirspor’un ilk hafta deplasman..
    4. Han sakinleri sokakta sinema keyfi..
    5. MHP İl Kongresine tek adayla gidiyor
    6. Atıcılar Türkiye şampiyonluğu için..
    7. Yeni sezon için tedbirler görüşüldü
    8. Başkan Tutal, Kalkınma Şöleni’ni..
    9. Olimpiyat Şampiyonu Yasin’den..
    10. Yer altı metrosu için ilk sondaj
    11. İvrindi İmam Hatip Lisesi mezunları..
    12. Hürriyet Mahallesi’nde 3 bin metrelik..
    13. İznik kırsalı sıcak asfaltla donatıldı
    14. Yunus Emre ile Mevlana Caddesi..
    15. Trabzonspor, Atiker Konyaspor maçı..
    16. Güngören’de yol yapım çalışmaları..
    17. Sıcak çatışma! PKK’nın bombalı aracı..
    18. Anamur Cezaevi’nde cinayet
    19. Duyan koştu! Tüm ilçe oraya toplandı...
    20. Alo 185 arıza ve ihbar hattı
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    İstanbul'da kulak çubuğu yuva yıktı!
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Türkiye'den flaş İran hamlesi! Yapımına başlandı...
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!
    Trump'tan sert açıklama: Dünyanın görmediği dehşeti göreceksiniz!