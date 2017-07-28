Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yaz Okulu başlıyor

Türk dilini ve kültürünü gerçekleştirdiği eğitim ve kültürel faaliyetlerle dünyanın dört bir köşesine başarıyla taşıyan Yunus Emre Enstitüsü her yıl on binlerce insana Türkçe öğretiyor. Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki Türkçe kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerler ile yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümlerinde okuyan yabancı öğrenciler “Türkçe Yaz Okulu” programı kapsamında Türkiye’ye geldiler. 57 ülkeden 700 öğrenci ve kursiyer bir ay süresince Türkçe derslerinin yanı sıra birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı gezecek; ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kültürel kurslara katılacaklar.

Külliye’de dev kapanış şöleni

Yunus Emre Enstitüsünün bu yıl 8’incisini gerçekleştireceği Türkçe Yaz Okulu programı, Türkiye’nin 22 farklı şehrinde gerçekleşecek. 23 üniversitenin ev sahipliği yapacağı program kapsamında öğrenciler Erzurum, Rize, Balıkesir, Çanakkale, Sivas, İstanbul, Afyon, Isparta, Sakarya, Karabük, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Bolu, Ankara, Giresun, Samsun, Karaman, Konya, Aydın, İzmir ve Nevşehir’de Türkçe eğitimi alacaklar ve kültürel gezilere katılacaklar. Programın kapanışı ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca himaye edilecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yunus Emre’nin dili ile dünyaya barış mesajı verecek.

Gönül köprüleri Türkçe ile kuruluyor

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Enstitü olarak 60 ülkede toplam 135 noktada hizmet verdiklerini belirterek dünya toplumlarının Türkiye’yi daha yakından ve doğru kaynaklardan tanımasını amaçladıklarını, Türkçe Yaz Okulu’nun da bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen önemli programlardan biri olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ateş, “Türk kültür ve sanatını tanıtmak amacıyla birçok etkinlik düzenleniyor, ulusal veya uluslararası etkinliklerde Türkiye’yi temsil ediyoruz. Kültürümüzün bütün renklerini kuşatan bu faaliyetler sayesinde yüz binlerce insanla yüz yüze temas kurma ve kendimizi anlatma imkanı buluyoruz. Öğrencilerimiz, kurslarda öğrendikleri Türkçeyi, Anadolu’nun kültürü ile harmanlıyorlar, ülkeler arasında gönül köprüleri Türkçe ile sağlamlaşıyor” şeklinde konuştu.

Kültür elçileri sosyal medya üzerinden Türkiye’yi anlatıyor

Türkçe Yaz Okulu katılımcıları Türk kültürü, sanatı, tarihi ve dili hakkında sahip oldukları deneyimlerini paylaşmak ve Türkiye’nin doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin tanıtımını yapmak için sosyal medyada da birbirleriyle yarışıyorlar. Öğrencilerin gözünden Türkiye’nin konu edildiği yarışma, metin, fotoğraf ve video eser kategorilerinde yapılıyor. Mısır’dan Avusturya’ya, Cezayir’den Kosova’ya pek çok ülkeden katılımcılar, kendi gözlemlerini sosyal medya hesapları üzerinden #RotamTürkiye etiketiyle paylaşıyor. Gördüklerini ve hissettiklerini #RotamTürkiye etiketiyle paylaşan öğrencileri de çeşitli hediyeler bekliyor.