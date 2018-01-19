Yunanlılardan Müslümanlara tehdit!

Yunanistan Müslümanlar Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, kendilerini göçmen ve Müslümanları "yakan, vuran ve öldürenler" olarak tanımlayan "Krypteia" isimli bir gruptan telefonla saldırı tehdidi aldıkları belirtildi.

Açıklamada, tehditlerden korkmadıkları vurgulanırken, dernek olarak ülkede aşırı sağcı Altın Şafak partisine karşı açılan davalara aktif katılım sağladıkları hatırlatıldı.

Yunan halkına nefret söylemi ve ırkçılığa karşı harekete geçmeleri çağrısı yapılan açıklamada, benzer tehditlerin ülkeye zarar verdiğine dikkat çekildi.