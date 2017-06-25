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Yunanlılardan çirkin tahrik!

Türk tatilciler Yunan adalarına akın ederken, Hydra adasında temsili Osmanlı gemisi batırıldı.

25 Haziran 2017 Pazar 12:18
Yunanlılardan çirkin tahrik!

Yunanistan'ın Hydra adasında skandal bir olay yaşandı. Maket bir gemiyle 1824 yılında gerçekleştiği iddia edilen deniz savaşında Osmanlı donanmasının bozguna uğratılması canlandırıldı. Gemi Türk bayrağını temsil eden kırmızı bezle birlikte havai fişekler eşliğinde havaya uçuruldu.

TÜRK TATİLCİLERİN UĞRAK NOKTASI

Bilindiği üzere batan Yunanistan'da adalar önemli bir ekonomik kaynak. Hydra adası, yaz aylarında Türk tatilciler tarafından adeta istilaya uğruyor.

 

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:18
  1. Osmanlı
  2. Yunanistan
  3. Hydra
  • FeratFerat1 sa önce
    Oraya gidenlerin beynini ..............
  • timurtimur2 sa önce
    tatilcilerde alkislamislardir.
  • KeskinKeskin2 sa önce
    Biz salağız gideriz....
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