Yunanlılardan çirkin tahrik!

Yunanistan'ın Hydra adasında skandal bir olay yaşandı. Maket bir gemiyle 1824 yılında gerçekleştiği iddia edilen deniz savaşında Osmanlı donanmasının bozguna uğratılması canlandırıldı. Gemi Türk bayrağını temsil eden kırmızı bezle birlikte havai fişekler eşliğinde havaya uçuruldu.

TÜRK TATİLCİLERİN UĞRAK NOKTASI

Bilindiği üzere batan Yunanistan'da adalar önemli bir ekonomik kaynak. Hydra adası, yaz aylarında Türk tatilciler tarafından adeta istilaya uğruyor.