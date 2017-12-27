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Yunanlılar rahat durmuyor, Kardak'ta gerginlik

Bodrum'da Türk balıkçıları rahatsız ederek Kardak kayalıklarına gelmek isteyen Yunan sahil güvenlik botu Türk sahil güvenlik botu tarafından engellendi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:54
Yunanlılar rahat durmuyor, Kardak'ta gerginlik

Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'ndan gelen bir Yunan sahil güvenlik botu ile 6 Yunan balıkçı teknesi, Kardak kayalıkları yakınlarına gelerek Türk karasularına girmek istedi. Bölgede devriye görevi yapan Türk sahil güvenlik botu ile Yunanlara engelleme yapıldı. Bunun üzerine Yunan sahil güvenlik botu ve balıkçılar bu defa Çavuş Adası açıklarındaki uluslararası sularda avlanan 8 Türk balıkçı teknesinin bulunduğu bölgeye gidip, 100 metre kadar yaklaştı. Burada da Türk sahil güvenlik botuyla engelleme yapılan Yunanlar, kendi kara sularına dönmek zorunda kaldı. Böylelikle bölgede 6 saat süren gerginlik yerini sakinliğe bıraktı. Türk sahil güvenlik botunun Kardak kayalıkları ve çevresindeki devriye görevi sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:54
  1. Kardak Kayalıkları
  • ÇiprasiaÇiprasia1 sa önce
    Yunanistan hâlâ var mı yaa?
  • Ömer gencÖmer genc1 sa önce
    Bizim balıkçılara sahil güvenlik botu hadi canım.Bizim sahil güvenlik muhtemelen Yunanliyi bizimkilerden kurtarmıştır.
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