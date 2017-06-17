Yunanlılar o kaleye girişleri yasakladı

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, en büyük hasarı Yunanistan'ın Midilli Adası'na verdi.

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği adanın sembolik yapısı Midilli Kalesi, ziyaretçi girişlerine kapatıldı.

Karar güvenlik gerekçesiyle alındı, yetkililer ayrıntılı kontrollerden sonra kalenin yeniden ziyaretçilere açılacağını bildiriyor.

Ada üzerinde zarar gören ibadet yerlerinin çoğunun Afalonas, Akrasiu, Lizvori ve Megalohori köylerinde olduğu tespit edildi. Midilli Metropol Kilisesi de, depremden etkilendiği için en az iki hafta kapalı kalacak.



Birçok binanın yıkıldığı Midilli'de, bazı can kayıpları da meydana gelmişti.

12 Haziran'da öğle saatlerinde gerçekleşen deprem, Türkiye'de İzmir ve İstanbul dahil 10'dan fazla ili sallamıştı.