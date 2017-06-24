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Yunanlardan komik açıklama: Bu Türkiye'yi zayıflatır

Yunanistan Savunma Bakanlığı’ndan bir kaynak, İncirlik'teki NATO ve ABD güçlerinin Girit’teki üsse taşınması ihtimalinin değerlendirildiğini belirterek bu ihtimalle ilgilendiklerini çünkü bunun Türkiye’yi zayıflatacağını söyledi.

24 Haziran 2017 Cumartesi 12:33
Yunanlardan komik açıklama: Bu Türkiye'yi zayıflatır

Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak, İncirlik üssündeki NATO ve ABD güçlerinin Girit'teki üsse taşınması konusunun karmaşık bir konu olduğunu belirtip şunu söyledi: "Üssün İncirlik'ten çıkarılmasına ilgi duyuyoruz çünkü bu Türkiye’yi zayıflatır ve konumunu sarsar."

Kaynak, İncirlik’teki ABD savaş uçaklarının Kerpe Adası’na da taşınabileceğini söyledi.

Öte yandan kaynak, Girit’teki ABD üssüyle ilgili anlaşmanın 10 yıl uzatılmasını uygun bulduğunu belirtti: "Anlaşmanın 1 yerine 10 yıl uzatılmasıyla daha fazla yatırım çekeceğini düşünüyoruz. Adada, düzenli tatbikat düzenleyen ABD için daimi üs düzenlenebilir."

Haber Tarihi: 24 Haziran 2017 Cumartesi 12:33
  1. Türkiye
  2. Yunanistan
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