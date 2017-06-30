Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yunanistan'ın FETÖ'cüleri neden iade etmediği ortaya çıktı

15 Temmuz başarısız darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin iadesini Almanya'nın engellediği iddia edildi.

30 Haziran 2017 Cuma 08:45
Yunanistan'ın FETÖ'cüleri neden iade etmediği ortaya çıktı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından Atina’ya sığınan FETÖ’cü subaylar sebebiyle yaşanan gerginlik sürüyor. Darbeci subayları saklayan Yunanistan’ın aldığı skandal kararların perde arkasında ‘Alman aklı’ olduğu ortaya çıktı. İktidardaki Syriza partisininRodop  milletvekili Mustafa Mustafa, terör örgütü mensubu 8 subayın iadesini Almanya’nın engellediğini söyledi.

BERLİN’DEN ÇEKİNİLDİ

Berlin’den gelen baskılara dayanamadıklarını belirten Başbakan Alexis Çipras’ın genel başkanı olduğu Syriza vekili Mustafa, darbe girişiminden sonra diğer FETÖ’cülerin de Yunanistan’a sığınma talebinde bulunduğunu fakat kriz sebebiyle Atina yönetiminin buna karşı çıktığını söyledi. Mustafa Mustafa, Yunan yetkililerin Berlin’in tepkisinden çekinerek darbecileri iade etmediğini ifade etti.

ALMAN AKLI 

Ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik krizin Yunanistan’ı Alman eyaletine çevirdiğinin altını çizen Türk vekil, “FETÖ’cülerin geri gönderilmesini Berlin engelledi. Türkiye’den baskılara dayanamıyorduk ama göndermemiz Almanya’yı da rahatsız edecekti” dedi. Syriza’nın darbecilerin Ankara’ya iadesi konusunda uzun süre gidip geldiğini aktaran Türk vekil, eğer Berlin yönetimi ülkesindeki terör örgütü üyelerini bıraksaydı Yunanistan’ın da bu yolu izleyeceğini belirtti. Yargının da bu baskılara alet olduğunu vurgulayan vekil, “Bunu savcıların tutumundan da anlamak mümkün. İddianamede Türkiye’deki sözde antidemokratik durum anlatıldı. Konuyla ilgisiz şeylerden, OHAL’den bahsedildi. Alman aklı hukuka üstün geldi” diye konuştu. Yunan milliyetçilerinin de sürece dahil olduğunu aktaran vekil, özellikle ırkçı avukatların Türkiye’yi zarara uğratmak için FETÖ’cülerin savunmasını üstlendiğini söyledi. Terör örgütünün diğer mensuplarının da Türk-Yunan sınırında sığınma talebinde bulunduğunu belirten vekil, iktidarın yeni başvuruları kabul etmediğini ve krizin tırmanmasından çekindiğini ifade etti.

STAR

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 08:45
  1. almanya
  2. yunanistan
  3. atina
  • dürüstdürüst35 dk önce
    Çokta şaşırmadım:bozacının şahidi şıracı,tencere dibin kara seninki benden kara,.........Tahsil cehaleti alır ancak ....lik baki kalır.
  • reeeeeeeeeereeeeeeeeee41 dk önce
    almanya pkk nın devletimi ki
  • vatansevervatansever52 dk önce
    Parayi kim verirse,onun kopegi olunur?niye sasiriyorsunuz ki?
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

İstanbul’da zehir tacirlerine şafak operasyonu
  1. İstanbul’da zehir tacirlerine şafak..
  2. Balık avlarken ağa takılan genç boğuldu
  3. Hakkari’de sıcaklarla mücadele
  4. FETÖ’cülere özel harekatlı operasyon
  5. Simav’da hurdalık yangını
  6. Çıraklıktan başladı patron oldu
  7. Kadını araçtan yola attılar
  8. Kars’ta tehditle bir iş yerini gasp..
  9. Yolcu otobüsü otomobili ikiye böldü: 2..
  10. Serbest piyasada döviz fiyatları
  11. Ayvalık’ta trafik kazası: 1’i bebek 4..
  12. O ülkede patlama: 3 ölü
  13. Rusya bu görüntüyü konuşuyor! 'yine..
  14. ''Tek çözüm İsrail'in 50 yıllık işgali..
  15. Paris'te bir kişi gözaltına alındı
  16. Trump ABD-Meksika arasında yeni petrol..
  17. Meteorolojiden kritik uyarı!
  18. Trump Almanya’da Putin ile görüşecek
  19. Sigaraya otomatik zam uygulanmayacak
  20. Trump'ın vize yasağı yürürlüğe girdi
Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
Savaş uçağıyla evine giden generale soruşturma
Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
Perinçek'e tokat gibi sözler: 80 yaşına geldin hala akıllanmadın
Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
Kritik süreç başladı! Bir ilk yaşanacak… 3 ismin görev süresi doldu ve…
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...
Kral şokta! Milyarlarca dolar kayıp...