Yunanistan'ı korku sardı! Türkiye adaları almasın diye bakın ne yapıyorlar!

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunan hükümeti, Denizcilik ve Adalar Politikası Bakan Yardımcısı Nektarios Santorinios'un hazırladığı tasarı kapsamında Ege'deki bazı adaları iskana açmayı planlıyor.

Parlamentoya sunulan tasarı, Türkiye'nin hak iddialarını engellemek amacıyla Doğu Ege'deki bazı adalara nüfus yerleştirilmesini kolaylaştırmak için altyapı sistemi, deniz feneri ve askeri karakolların inşasını içeriyor. Ekim 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan Lozan Anlaşması'nı eleştirmiş ve "Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Bağırsan sesimizin duyulacağı adaları verdik. Bu zafer mi? O masaya oturanlar Lozan'ın hakkını veremediler. Sıkıntısını biz yaşıyoruz" demişti. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ise Erdoğan'ın sözlerinin Ankara ve Atina arasındaki ikili ilişkileri tehdit ettiğini belirtmişti.

EGE ADALARI SORUNU 1970'LERDEN BERİ DEVAM EDİYOR

Ege Adaları konusu 1970'lerden bu yana iki ülke arasında önemli bir tartışma konusu 1987 ve 1996'da Türkiye ve Yunanistan adalar sorunu nedeniyle savaşın eşiğine geldi. 1999'dan sonra Türkiye AB'ye üyelik müzakereleri kapsamında sorunu çözmeyi kabul edince kriz yumuşadı.